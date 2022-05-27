Италия ограничила выдачу виз россиянам — Finance.ua

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Италия ограничила выдачу виз россиянам

Сегодня 12:18Мир
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Италия ограничила выдачу виз россиянамИталия ограничила выдачу виз россиянам
Посольство Италии в россии сообщило, что теперь подать заявку на визу смогут только россияне, которые уже уплатили консульский сбор или освобождены от его уплаты.
Об этом сообщает в Фейсбуке Посольство Италии в москве.
В Посольстве заявили, что штатная работа «была временно прервана в связи с нехваткой персонала, возникшей вследствие вынужденного возвращения в Италию генерального консула и ряда сотрудников представительства после высылки итальянского дипломатического персонала» из рф. Вторая причина — серьезные ограничения, наложенные Центробанком рф на транзакции, связанные с консульским сбором.
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Издание The Bell ранее объяснило суть этих ограничений. Центробанк рф наложил их на банк «Интеза», принимавший оплату консульского сбора. Источник издания назвал действия ЦБ «зеркальными мерами» после ограничений против российского консульства в Италии. О невозможности принимать визовые заявления из-за проблем с проведением оплат банком «Интеза» накануне также заявили итальянские визовые центры в россии.
Ранее Италия с 1 марта 2022 г. возобновила прием документов на туристические визы после послабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Как сообщалось, в начале апреля на фоне свидетельств о зверствах российских оккупантов в городе Буча Киевской области Италия выдворила 30 сотрудников российских дипмиссий на Апеннинах. рф в ответ объявила персонами «non grata» 24 сотрудника итальянских дипломатических и консульских учреждений в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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