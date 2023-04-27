Итальянское агентство SACE выделит €1,5 миллиарда на восстановление Украины — Finance.ua
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Итальянское агентство SACE выделит €1,5 миллиарда на восстановление Украины

Казна и Политика
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Итальянское агентство SACE выделит €1,5 миллиарда на восстановление Украины
Итальянское агентство SACE выделит €1,5 миллиарда на восстановление Украины
Экспортно-кредитное агентство Италии SACE готово возобновлять работу с Украиной, что является очень важным сигналом для итальянского бизнеса, и кроме ранее анонсированных 500 миллионов выделит дополнительно 1 миллиард евро в поддержку торгово-финансовых операций.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Риме.
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«Вдобавок к линии 500 млн евро агентство готово, по нашим данным, выделить еще 1 млрд евро, чтобы поддержать торгово-финансовые операции, в том числе в сфере здравоохранения и инфраструктуры», — сказал глава Кабмина.
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Шмыгаль добавил, что итальянское финансовое учреждение развития SIMEST поддержит инвестиции итальянских компаний в восстановление Украины через инструменты экспортных кредитов, льготное кредитование и прямые инвестиции.
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Премьер-министр Италии Джорджи Мэлони добавила, что правительство Италии будет поддерживать частный сектор, сотрудничество между предприятиями двух стран.
Кроме этого она подчеркнула, что восстановление Украины — дело всей Европы.
«Сейчас инвестировать в Украину — это не риск, на мой взгляд, а одна из самых дальновидных инвестиций, которые можно сделать сегодня», — заявила Мэлони.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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