На восстановление Украины нужно гораздо больше средств, чем подсчитано — Finance.ua

На восстановление Украины нужно гораздо больше средств, чем подсчитано Сегодня 10:43 — Казна и Политика

На восстановление Украины нужно гораздо больше средств, чем подсчитано

Оценка Всемирного банка в $411 млрд — это не сумма, необходимая на восстановление, а подсчитанная сумма ущерба от разрушений, вызванных войной.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в интервью информагентству FinClub

«Не факт, что нам нужно восстанавливать все, что уничтожено. Но нам нужно в рамках восстановления строить то, что не было построено до начала войны. По моим оценкам, эта цифра будет немного больше, потому что нам нужно построить огромное количество как государственных активов (дороги, которые мы не успели построить до начала войны), так и огромное количество бизнес-объектов агропереработки, деревообработки, металлообработки и т.д. Это сотни миллиардов долларов», — отметил чиновник.

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Однако восстановление нужно будет начинать с восстановления базовых социальных объектов.

Чтобы люди могли получить жилье, отдать ребенка в школу или детский сад, лечиться, получить базовую работу. Скорее всего, это будут какие-то межгосударственные программы, в которых правительство будет играть ключевую роль", — уверен Ростислав Шурма.

Денежные средства на это Украина получит либо от стран-партнеров, либо от международных финансовых организаций.

«И, возможно, будет какая-нибудь небольшая составляющая социальных проектов со стороны международного бизнеса. Но львиная доля средств — это межгосударственные средства, переданные в виде тех или иных инструментов: это средства Европейского инвестиционного банка, это кредитные программы ЕБРР, это прямое межправительственное соглашение с США, или это трастовый фонд Всемирного банка. То есть это либо государственные, либо квазигосударственные средства. Это десятки миллиардов», — сказал Ростислав Шурма.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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