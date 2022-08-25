Итальянский город будет платить 15 000 евро за переезд на живописный остров — Finance.ua

Итальянский город будет платить 15 000 евро за переезд на живописный остров Сегодня 18:21 — Мир

Итальянский город будет платить 15 000 евро за переезд на живописный остров

На Сардинии планируют бороться с сокращением населения. Будут делать это, привлекая молодежь в маленькие городки и села острова, пишет Travel Tomorrow.

Впрочем, есть интересный пункт в этом предложении. Правительство Сардинии предложит до 15 тыс. евро людям, которые переедут.

Кто получит средства и на что

Грант, предложенный правительством Сардинии, должен быть направлен на покупку или ремонт дома. Деньги также готовы дать, если дом, который хочет купить лицо, расположен в муниципалитете с населением менее 3 тыс. человек.

Максимальная сумма гранта составляет 15 тысяч евро. Сумма не должна превышать половины стоимости покупки или ремонта жилья на острове.

«Мы создали условия для того, чтобы молодые люди решили остаться и развивать экономику наиболее уязвимых территорий», — заявил президент Сардинии Кристиан Солинас.

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Он также добавил, что благодаря вкладам в первые дома территории укрепляются и становятся благодатной почвой для тех, кто переедет туда или решит создать семью.

По его словам, не может быть развития без реального улучшения территорий, внутренних и наиболее неблагополучных районов, которые должны пройти новую политику по их заселению.

Италия все чаще сталкивается с сокращением населения. Ожидается, что число жителей страны уменьшится с 59,6 миллиона человек в 2020 году до 47,6 миллиона в 2070-м — это 20%.

Телеканал 24 По материалам:

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