Итальянский город будет платить 15 000 евро за переезд на живописный остров — Finance.ua
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Итальянский город будет платить 15 000 евро за переезд на живописный остров

Мир
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Итальянский город будет платить 15 000 евро за переезд на живописный остров
Итальянский город будет платить 15 000 евро за переезд на живописный остров
На Сардинии планируют бороться с сокращением населения. Будут делать это, привлекая молодежь в маленькие городки и села острова, пишет Travel Tomorrow.
Впрочем, есть интересный пункт в этом предложении. Правительство Сардинии предложит до 15 тыс. евро людям, которые переедут.

Кто получит средства и на что

Грант, предложенный правительством Сардинии, должен быть направлен на покупку или ремонт дома. Деньги также готовы дать, если дом, который хочет купить лицо, расположен в муниципалитете с населением менее 3 тыс. человек.
Максимальная сумма гранта составляет 15 тысяч евро. Сумма не должна превышать половины стоимости покупки или ремонта жилья на острове.
«Мы создали условия для того, чтобы молодые люди решили остаться и развивать экономику наиболее уязвимых территорий», — заявил президент Сардинии Кристиан Солинас.
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Он также добавил, что благодаря вкладам в первые дома территории укрепляются и становятся благодатной почвой для тех, кто переедет туда или решит создать семью.
По его словам, не может быть развития без реального улучшения территорий, внутренних и наиболее неблагополучных районов, которые должны пройти новую политику по их заселению.
Италия все чаще сталкивается с сокращением населения. Ожидается, что число жителей страны уменьшится с 59,6 миллиона человек в 2020 году до 47,6 миллиона в 2070-м — это 20%.
По материалам:
Телеканал 24
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