Еще один итальянский поселок привлекает покупателей домами за 1 евро: детали — Finance.ua

Еще один итальянский поселок привлекает покупателей домами за 1 евро: детали Сегодня 18:33 — Мир

Еще один итальянский поселок привлекает покупателей домами за 1 евро: детали

Итальянский муниципалитет Кьяромонте, расположенный в регионе Базиликата, предлагает покупателям приобрести жилье по символической цене — 1 евро. Предложение о распродаже недвижимости появилось на сайте местных властей 6 августа.

Цель проекта — простимулировать возрождение поселка, отмирающего из-за депопуляции. Рассказываем, кто и как может приобрести итальянское жилье.

Для чего власти муниципалитета объявили о распродаже

Среди главных целей участия в программе власти муниципалитета выделяют:

Восстановление и градостроительная реконструкция исторического центра, а также устранение возможных рисков для общественной безопасности, связанных с разрушением и обвалами старых домов. Часть из них разрешит снести и отстроить с нуля.

Возрождение исторической части города для возрождения культуры и стимуляции туризма.



Содействие социально-экономическому росту муниципалитета путем восстановления исторической, архитектурной и урбанистической инфраструктуры, имеющей жизненно важное значение.



Обеспечение региональной и муниципальной казне регулярного дохода.



Содействие осуществлению социокультурной интеграции, которая достигается путём расширения предложения жилья и его аренды иностранцами.



Остановка депопуляции села благодаря заселению территории новыми жителями.



Что известно о поселке

Кьяромонте — поселок, раскинувшийся над долиной реки Синни. Рядом находится национальный парк Поллино. На востоке возвышается холм Тимпа Ангари. Конкретно на его склонах ранее проводились археологические работы.

Муниципальный район разделен на несколько деревень. Главной особенностью населённого пункта является наличие многочисленных пещер. Их используют как склады для хранения вина, производимого вручную местными ремесленниками.

По состоянию на 2014 год население поселка составило 1 913 человек. Среди них — 82 иностранца из 17 стран.

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Телеканал 24 По материалам:

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