Итальянцы готовят стильного конкурента Nissan Leaf: первые подробности и фото — Finance.ua

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Alfa Romeo планирует возродить культовую модель Giulietta. Ожидается, что новинка станет электрическим хэтчбеком. Об этом рассказали на сайте Autocar.
Третье поколение Alfa Romeo Giulietta выпускалось с 2010 по 2020 год. Это был компактный хэтчбек, разделявший платформу с Fiat Bravo и Lancia Delta.
Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил, что бренд заинтересован в создании нового компактного хэтчбека. Модель Giulietta на старте производства пользовалась большим спросом.
Вероятнее всего, новинка будет основана на платформе STLA Medium. Благодаря этому, концерн сможет снизить затраты на производство модели.
Следующее поколение хэтчбека может появиться в 2027 году. В настоящее время итальянский бренд планирует полностью перейти на производство электромобилей.
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