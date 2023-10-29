Итальянцы готовят стильного конкурента Nissan Leaf: первые подробности и фото — Finance.ua
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Итальянцы готовят стильного конкурента Nissan Leaf: первые подробности и фото

Технологии&Авто
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Итальянцы готовят стильного конкурента Nissan Leaf: первые подробности и фото
Итальянцы готовят стильного конкурента Nissan Leaf: первые подробности и фото
Alfa Romeo планирует возродить культовую модель Giulietta. Ожидается, что новинка станет электрическим хэтчбеком. Об этом рассказали на сайте Autocar.
Третье поколение Alfa Romeo Giulietta выпускалось с 2010 по 2020 год. Это был компактный хэтчбек, разделявший платформу с Fiat Bravo и Lancia Delta.
Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил, что бренд заинтересован в создании нового компактного хэтчбека. Модель Giulietta на старте производства пользовалась большим спросом.
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Вероятнее всего, новинка будет основана на платформе STLA Medium. Благодаря этому, концерн сможет снизить затраты на производство модели.
Итальянцы готовят стильного конкурента Nissan Leaf: первые подробности и фото
Следующее поколение хэтчбека может появиться в 2027 году. В настоящее время итальянский бренд планирует полностью перейти на производство электромобилей.
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По материалам:
Фокус
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