Итальянцы готовят стильного конкурента Nissan Leaf: первые подробности и фото — Finance.ua

Итальянцы готовят стильного конкурента Nissan Leaf: первые подробности и фото Сегодня 23:12 — Технологии&Авто

Итальянцы готовят стильного конкурента Nissan Leaf: первые подробности и фото

Alfa Romeo планирует возродить культовую модель Giulietta. Ожидается, что новинка станет электрическим хэтчбеком. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Третье поколение Alfa Romeo Giulietta выпускалось с 2010 по 2020 год. Это был компактный хэтчбек, разделявший платформу с Fiat Bravo и Lancia Delta.

Генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил, что бренд заинтересован в создании нового компактного хэтчбека. Модель Giulietta на старте производства пользовалась большим спросом.

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Вероятнее всего, новинка будет основана на платформе STLA Medium. Благодаря этому, концерн сможет снизить затраты на производство модели.

Следующее поколение хэтчбека может появиться в 2027 году. В настоящее время итальянский бренд планирует полностью перейти на производство электромобилей.

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Фокус По материалам:

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