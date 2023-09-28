Alfa Romeo готовит новый электрический спорткар с запасом хода 805 км (фото) — Finance.ua

Alfa Romeo готовит новый электрический спорткар с запасом хода 805 км (фото) 28.09.2023, 00:18 — Технологии&Авто

Alfa Romeo готовит новый электрический спорткар с запасом хода 805 км (фото)

Alfa Romeo разрабатывает новый электрический спортивный автомобиль, который станет преемником легкого родстера 4C. Новинка получит стильный дизайн и большой запас хода.

Об этом рассказали на сайте Autocar.

Alfa Romeo сосредоточены на обновлении своего модельного ряда. Уже в 2024 году бренд представит свой первый электрокроссовер, а с 2027 года он будет производить исключительно электрические автомобили.

Также в планы компании входит электрический спорткар с ретро-дизайном, вдохновленный суперкаром 33 Stradale . Его конкурентами станут новые Alpine A110, Porsche Boxster и Lotus Elise.

По слухам, новый спорткар получит название 4E. Оно указывает на электрическую силовую установку новинки.

Руководитель отдела продукции Alfa Romeo Дэниел Гузафаме заявил, что электрический спорткар появится после того, как бренд выпустит пять новых автомобилей. Поэтому модель может дебютировать не раньше 2027 года.

Скорее всего, Alfa Romeo 4E будет основан на платформе STLA Medium. Она поддерживает аккумуляторные батареи емкостью до 100 кВтч, позволяющие обеспечить запас хода до 805 км на одном заряде.

Спорткары могут оснастить несколькими электромоторами суммарной мощностью до 1000 л.с. Эту силовую установку получит и преемник седана Giulia.

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Фокус По материалам:

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