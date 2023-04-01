IT-хайринг во время войны: как на него повлиял отток специалистов из Украины — Finance.ua
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IT-хайринг во время войны: как на него повлиял отток специалистов из Украины

Личные финансы
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Одним из самых заметных последствий полномасштабного вторжения в Украину стало большое количество выехавших из страны беженцев. Это оказало существенное влияние на рынок труда, в том числе и на отрасль украинского ІТ. Об этом пишет speka.media.

Что происходит с наймом

  • Рынок изменился, но то, что у нас сейчас — еще не рынок работодателя, потому что компании не сокращают массово core teams с крупнейшими и глубокими экспертизами.
  • Из-за оттока специалистов время закрытия ІТ-вакансий увеличилось с 1 месяца до около 2-2,5 месяцев.
  • Вакансий меньше, но мы переживали уже не один кризис, есть ожидания возобновления определенного баланса. Предыдущего количества предложений не будет, но высококвалифицированные специалисты потребуются всегда.
Компании сейчас переживают процесс оптимизации. Мы видим увольнения, и они есть во всех офисах (США, Европа). Но если проверить страницы с вакансиями, большинство из них продолжают нанимать в те же офисы и позиции.
География найма. Многие компании, как продуктовые, так и аутсорсинговые, продолжают активно расти и развивают свои продукты, но открывают офисы уже в Европе и США. Крупные аутсорсеры с офисами в нескольких странах действительно временно приостанавливают наем в Украине по требованию клиентов в связи с рисками.
Эта ситуация может улучшиться только при снижении рисков для бизнеса, то есть с улучшением работы критической инфраструктуры, с уменьшением обстрелов на территории Украины, ибо это улучшит условия для рекрутинга и труда в целом.
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Что будет с наймом ІТ-специалистов в дальнейшем

До войны Украина была одним из крупнейших центров ІТ-специалистов в мире, работавших отдаленно для глобальных компаний. По номинации «outsourcing destination of the year» Global Sourcing Association Украина всегда занимала первые места.
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Невероятное количество компаний и стартапов, включая ІТ-гиганты Amazon, Google, Microsoft, Apple, выбирали украинцев из-за удобного часового пояса, культурного сходства и хорошего уровня владения английским языком, классного сочетания hard&soft skills.
Кандидаты. С одной стороны, произошел большой отток специалистов. По аналитике Dou, за прошедшее полугодие в 50 крупнейших ІТ-компаниях стало на 5% меньше специалистов, но с другой — общаясь с кандидатами, мы можем говорить, что немалый процент планирует и рассматривает потенциальный возврат в Украину, даже создает условия для этого.
Свободное падение рынка труда будет зависеть от непрогнозируемости войны. Чем дольше будут идти боевые действия, тем сложнее будет компаниям возвращаться к хайрингу в Украине, что в свою очередь влияет на возвращение ІТ-специалистов.
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По материалам:
speka.media
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