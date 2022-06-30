Исследователи выяснили средний возраст наиболее активных Bitcoin-инвесторов в США — Finance.ua

Исследователи выяснили средний возраст наиболее активных Bitcoin-инвесторов в США Сегодня 02:07 — Финтех и Карты

Исследователи выяснили средний возраст наиболее активных Bitcoin-инвесторов в США

Почти 40% проживающих в США миллениалов предпочитают инвестировать в криптовалюты, а не в традиционные финансовые инструменты.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса, проведенного инвестиционной компанией Alto.

Процент владеющих цифровыми активами респондентов больше, чем доля инвесторов во взаимные фонды, и примерно равен числу держателей индивидуальных акций.

Более 70% миллениалов-криптоинвесторов, имеющих индивидуальный пенсионный счет, держат монеты на нем.

Именно люди в возрасте 25–40 лет лидируют по инвестициям в цифровые активы (39%). Для сравнения: в поколении X таковых было 32%, среди бумеров — 14%.

Криптовалюты привлекают внимание миллениалов из-за их потенциала высокой доходности. Однако знания об альтернативных инвестициях ограничены у представителей всех опрошенных поколений — в них разбирается только каждый пятый респондент.

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В отсутствие осведомленности альтернативные активы часто воспринимаются как рассчитанные исключительно на богатых и институциональных инвесторов. 49% миллениалов считают, что нужно быть «очень богатым, чтобы инвестировать в альтернативные финансовые инструменты». 63% предполагают, что такие вложения потребуют уплаты высоких комиссий.

51% миллениалов уверен, что альтернативные инвестиции более рискованны, чем инвестиции на фондовом рынке.

По словам генерального директора Alto Эрика Сатца, текущая экономическая ситуация мешает молодым людям всерьез рассматривать возможность инвестирования в криптовалюты и ценные бумаги.

«В мире демонстративного потребления, стремительного увеличения стоимости жизни и растущих задолженностей по кредитам миллениалам трудно инвестировать в будущее, потому что они изо всех сил пытаются позволить себе настоящее», — заявил он.

Из числа других альтернативных инвестиций высокой популярностью у миллениалов также пользуются недвижимость (77%), инновационные фонды (67%), венчурный капитал и ангельское инвестирование (55%).

Онлайн-опрос проводился среди 2000 не вышедших на пенсию жителей США. Из них 1200 были миллениалами, 400 — представителями поколения X и 400 — бэби-бумерами. Все участники на момент исследования хранили не менее $2500 в инвестиционных активах, минимальный доход их семей составлял $35 000.

Кстати, на платформе aStake можно пассивно зарабатывать на криптовалюте без технических знаний и специального оборудования с минимальными инвестициями от $15.

Forklog По материалам:

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