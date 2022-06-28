Албания введет налогообложение для криптовалют — Finance.ua
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Албания введет налогообложение для криптовалют

Финтех и Карты
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Албания введет налогообложение для криптовалют
Албания введет налогообложение для криптовалют
Власти Албании намерены ввести налогообложение на доходы от инвестиций в криптовалюты с 2023 года.
Как сообщают местные СМИ, правительство подготовило соответствующие изменения в законодательство. На данном этапе они находятся на этапе общественных обсуждений.
Согласно предложенным изменениям, виртуальные активы определены как «цифровое представление стоимости, которое может быть депонировано, продано или передано в цифровой форме и использоваться для оплаты, инвестиций или как средство обмена». В эту категорию не попадут CBDC.
Также албанские власти предложили определить майнинг как деятельность, использующую вычислительную мощность для подтверждения транзакций и получения в обмен виртуальных активов.

Криптовалюты и мошенничество 🧐

Физлиц обяжут платить налог на прирост капитала в размере 15%. При этом любой доход от криптовалютных транзакций или майнинга, полученный в результате предпринимательской деятельности, будет классифицироваться как доход от бизнеса и облагаться соответствующими налогами.
Принять разработанные регуляторные нормы планируется в текущем году.
Отметим, если вы планируете работать с криптовалютами, то следует обратить внимаение на сервис Nexo, который предлагает мгновенные кредитные линии для криптовалюты с эффективными налогами, высокодоходный пакет программ «Заработок на криптовалюте», а также первоклассную многоуровневую страховку.
По материалам:
Forklog
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