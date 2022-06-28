В Сальвадоре предприниматели могут получить криптовалютный грант в размере $100 тыс. — Finance.ua

В Сальвадоре предприниматели могут получить криптовалютный грант в размере $100 тыс. Сегодня 18:29 — Финтех и Карты

Власти Сальвадора объявили, что работающие в регионе Сояпанго предприниматели смогут претендовать на грант в размере 100 тыс. долларов.

Об этом сообщило Министерство коммуникаций Сальвадора в Твиттере.

Как сообщают местные журналисты, район Сояпанго «не самый благополучный» в Сальвадоре. Местные банды и преступники пытаются удерживать власть в своих руках, препятствуя предпринимателям в развитии собственного бизнеса. Именно для улучшения экономической ситуации в регионе и поощрения местных работать легально власти страны объявили о запуске гранта.

Очевидно, запуск криптовалютного гранта поддерживает и президент Сальвадора Найиб Букеле, еще в прошлом году легализовавший биткоин и неоднократно выражавший свое положительное отношение к виртуальным активам. Также Букеле недавно призвал криптосообщество не паниковать из-за падения рынка.

Идея поддержки людей из малообеспеченных районов с помощью криптовалюты не нова. Так, в начале июня соучредитель и генеральный директор Block/Twitter Джек Дорси объединился с певцом Jay-Z, чтобы запустить The Bitcoin Academy в Marcy Houses — академию блокчейна для малоимущих людей из Бруклина. Основатели верят в успех проекта и работают над его запуском.

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noworries По материалам:

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