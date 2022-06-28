В Сальвадоре предприниматели могут получить криптовалютный грант в размере $100 тыс. — Finance.ua
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В Сальвадоре предприниматели могут получить криптовалютный грант в размере $100 тыс.

Финтех и Карты
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Власти Сальвадора объявили, что работающие в регионе Сояпанго предприниматели смогут претендовать на грант в размере 100 тыс. долларов.
Об этом сообщило Министерство коммуникаций Сальвадора в Твиттере.
Как сообщают местные журналисты, район Сояпанго «не самый благополучный» в Сальвадоре. Местные банды и преступники пытаются удерживать власть в своих руках, препятствуя предпринимателям в развитии собственного бизнеса. Именно для улучшения экономической ситуации в регионе и поощрения местных работать легально власти страны объявили о запуске гранта.
В Сальвадоре предприниматели могут получить криптовалютный грант в размере $100 тыс.
Очевидно, запуск криптовалютного гранта поддерживает и президент Сальвадора Найиб Букеле, еще в прошлом году легализовавший биткоин и неоднократно выражавший свое положительное отношение к виртуальным активам. Также Букеле недавно призвал криптосообщество не паниковать из-за падения рынка.
Идея поддержки людей из малообеспеченных районов с помощью криптовалюты не нова. Так, в начале июня соучредитель и генеральный директор Block/Twitter Джек Дорси объединился с певцом Jay-Z, чтобы запустить The Bitcoin Academy в Marcy Houses — академию блокчейна для малоимущих людей из Бруклина. Основатели верят в успех проекта и работают над его запуском.
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По материалам:
noworries
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