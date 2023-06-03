Исследование: 82% молодых людей понесли потери из-за войны — Finance.ua

Исследование: 82% молодых людей понесли потери из-за войны Сегодня 13:24 — Личные финансы

Исследование: 82% молодых людей понесли потери из-за войны

В Минмолодежьспорте отметили, что, согласно результатам общенационального исследования, 82% молодых людей понесли потери в результате войны.

Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежи и спорта Украины.

Как сообщается, остальные 18% респондентов, не указавших потерь от войны, возможно, их не осознают или считают свои потери незначительными по сравнению с потерями других людей.

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Исследование показало, что в результате полномасштабного вторжения одним пришлось ограничить свою привычную деятельность, другим — отказаться от нее полностью, вместе с тем молодые люди консолидировались и начали активно волонтерить, собирать и развозить гуманитарную помощь, помогать военным, ВПЛ и вступать в ряды Вооруженных Сил Украины.

Также, по результатам исследования, 76% молодых людей, выехавших из-за войны за границу, планируют вернуться в Украину.

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УНН По материалам:

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