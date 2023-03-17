Использование мобильного интернета выросло более чем на четверть — Киевстар — Finance.ua
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Использование мобильного интернета выросло более чем на четверть — Киевстар

Фондовый рынок
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В четвертом квартале 2022 года клиенты компании «Киевстар» увеличили использование мобильного интернета на 26,3% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года — с 7,1 до 9 Гб на среднестатистического абонента.
Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.
Кроме того, отметили в компании, уже более половины абонентов Киевстара получают услуги в сети 4G.
«Количество абонентов, пользующихся услугами в сети 4G, увеличилось в четвертом квартале 2022 года на 8,2% и сейчас составляет 53% от общего числа всех абонентов компании. Это стало возможным благодаря увеличению сети 4G в 2022 году. Так, услуги 4G-связи от Киевстар доступны для 93% населения на подконтрольной Украине территории», — отмечает пресс-служба.
Для улучшения клиентского опыта Киевстар в 2022 году активно развивал технологию VoLTE, позволяющую получать голосовую связь в сети 4G. В прошлом году этой услугой воспользовалось 1 млн абонентов.
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Телеком-оператор продолжает развивать цифровые продукты, чтобы обеспечить потребности абонентов в дистанционном обучении, доступе к украинской кинопродукции и информационном контенте.
Так, количество абонентов услуги «Киевстар ТВ» в октябре — декабре 2022 года увеличилось на 60% по сравнению с тем же периодом предыдущего года — до 1,1 млн пользователей.
Как сообщалось, Киевстар — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на декабрь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи. Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G, Big Data, Cloud solutions.
Киевстар 25 лет работает в Украине, он признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Акционер Киевстара — международная группа VEON.
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По материалам:
Укрінформ
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