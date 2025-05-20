Испания заставила Airbnb убрать 65 тысяч объявлений: причина — Finance.ua

Испания заставила Airbnb убрать 65 тысяч объявлений: причина Сегодня 03:25

Испания заставила Airbnb убрать 65 тысяч объявлений: причина

В Испании правительство заставило Airbnb удалить более 65 тысяч объявлений из-за отсутствия лицензий и информации о владельцах. Это часть борьбы с кризисом жилья и чрезмерным туризмом.

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Испания приступила к масштабной борьбе с неконтролируемым туристическим жильем. Правительство страны обязало Airbnb удалить более 65 тысяч объявлений, не соответствующих нормам. Причина — отсутствие лицензий и непрозрачность информации о владельцах. Это часть стратегии ограничения кратковременной аренды жилья туристами, которая, по словам чиновников, вредит местному рынку недвижимости.

Как сообщило сегодня Министерство защиты прав потребителей, правительство Испании приказало платформе Airbnb убрать более 65 тысяч объявлений об аренде жилья для туристов, не отвечающих законодательным требованиям.

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Этот шаг является частью масштабной кампании правительства, муниципалитетов и региональных властей против неконтролируемого роста туристической аренды через такие сервисы, как Airbnb и Booking.com.

Власти считают, что подобные платформы усугубляют кризис доступного жилья и способствуют чрезмерному туризму, что негативно влияет на жизнь местных жителей.

УНН По материалам:

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