Испания и Португалия не согласны с предложением ЕС сократить потребление газа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Испания и Португалия не согласны с предложением ЕС сократить потребление газа

Энергетика
16
Испания и Португалия не согласны с предложением ЕС сократить потребление газа
Испания и Португалия не согласны с предложением ЕС сократить потребление газа
В Португалии и Испании существует сопротивление предложению Европейского Союза по сокращению странами-членами потребления газа на 15%.
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Spiegel.
Министр энергетики Португалии Жоао Галамба сказал, что его страна «категорически против непропорционального и неустойчивого предложения ЕС».
По словам Галамба, предложение не учитывает особых гидроэнергетических потребностей Испании и Португалии. Ведь в связи с нынешней засухой обе страны вынуждены производить больше электроэнергии на газовых электростанциях.
Читайте также
Министр энергетики Испании Тереза ​​Рибера также отметила, что не намерена диктовать потребителям ограничение потребления газа.
«Мы не будем вводить закон, диктующий температуру термостатов в квартирах», — сообщила она.
Предварительно Европейская комиссия предложила план сокращения спроса на газ и призвала все государства-члены ЕС начать информационные кампании для широкомасштабного содействия сокращению отопления и охлаждения в частных зданиях, чтобы к следующей весне сократить использование газа в Европе на 15%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.