Испания и Португалия не согласны с предложением ЕС сократить потребление газа — Finance.ua

Испания и Португалия не согласны с предложением ЕС сократить потребление газа 22.07.2022, 01:38 — Энергетика

Испания и Португалия не согласны с предложением ЕС сократить потребление газа

В Португалии и Испании существует сопротивление предложению Европейского Союза по сокращению странами-членами потребления газа на 15%.

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на Spiegel.

Министр энергетики Португалии Жоао Галамба сказал, что его страна «категорически против непропорционального и неустойчивого предложения ЕС».

По словам Галамба, предложение не учитывает особых гидроэнергетических потребностей Испании и Португалии. Ведь в связи с нынешней засухой обе страны вынуждены производить больше электроэнергии на газовых электростанциях.

Министр энергетики Испании Тереза ​​Рибера также отметила, что не намерена диктовать потребителям ограничение потребления газа.

«Мы не будем вводить закон, диктующий температуру термостатов в квартирах», — сообщила она.

Предварительно Европейская комиссия предложила план сокращения спроса на газ и призвала все государства-члены ЕС начать информационные кампании для широкомасштабного содействия сокращению отопления и охлаждения в частных зданиях, чтобы к следующей весне сократить использование газа в Европе на 15%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.