Украина в среду привлекает аварийную помощь из энергосистем ЕС — Finance.ua
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Украина в среду привлекает аварийную помощь из энергосистем ЕС

Энергетика
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Украина в среду привлекает аварийную помощь из энергосистем ЕС
Украина в среду привлекает аварийную помощь из энергосистем ЕС
В среду, 8 мая, в час утреннего пика по запросу Украины осуществляется аварийная поставка электроэнергии из энергосистем Польши, Румынии и Словакии, при этом в вечерние часы возможно применение ограничения потребителей электроэнергии.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
«Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности — в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня (в Харькове для 200 тысяч абонентов). В других регионах потребители не ограничивались. В южных регионах для недопущения перегрузки оборудования одной из высоковольтных подстанций оператор системы передачи с 10:30 до 16:00 ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ», — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом, также по запросу Польши в вечерние часы Украина в экстренном порядке поставляла электроэнергию в эту страну.
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии в объеме 7600 МВт*ч.
По материалам:
Українські Новини
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