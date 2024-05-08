Сегодня отключения света возможны по всей Украине, — «Укрэнерго» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сегодня отключения света возможны по всей Украине, — «Укрэнерго»

Энергетика
0
Сегодня отключения света возможны по всей Украине, — «Укрэнерго»
Сегодня отключения света возможны по всей Украине, — «Укрэнерго»
В ночь на 8 мая российские войска нанесли уже пятый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта. Повреждения получили тепло и гидроэлектростанции. Также дроны повредили оборудование одного из объектов в центральном регионе. Пока потребители в этом регионе запитаны резервными схемами.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».
«Сегодня вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго», — подчеркнули в НЭК.
Отмечено, что это связано с дефицитом электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами.
Особенно трудная ситуация ожидается вечером. Диспетчерский центр применяет все имеющиеся меры по преодолению дефицита, в частности, импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы, подчеркнули в «Укрэнерго». Потребителей призвали экономно потреблять электроэнергию.
В вечернее время запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.