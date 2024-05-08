Сегодня отключения света возможны по всей Украине, — «Укрэнерго» Сегодня 19:15 — Энергетика

Сегодня отключения света возможны по всей Украине, — «Укрэнерго»

В ночь на 8 мая российские войска нанесли уже пятый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта. Повреждения получили тепло и гидроэлектростанции. Также дроны повредили оборудование одного из объектов в центральном регионе. Пока потребители в этом регионе запитаны резервными схемами.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

«Сегодня вечером с 18:00 до 23:00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго», — подчеркнули в НЭК.

Отмечено, что это связано с дефицитом электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами.

Особенно трудная ситуация ожидается вечером. Диспетчерский центр применяет все имеющиеся меры по преодолению дефицита, в частности, импорт и аварийную помощь электроэнергии из энергосистем стран Европы, подчеркнули в «Укрэнерго». Потребителей призвали экономно потреблять электроэнергию.

В вечернее время запланирован импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.

УНІАН По материалам:

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