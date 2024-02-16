Искусственный интеллект в США сможет получать патенты на свои изобретения — Finance.ua
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Искусственный интеллект в США сможет получать патенты на свои изобретения

Технологии&Авто
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Искусственный интеллект в США сможет получать патенты на свои изобретения
Искусственный интеллект в США сможет получать патенты на свои изобретения
Ведомство США по патентам и торговым маркам (USPTO) объявило, что существует алгоритм, определяющий значимость вклада человека в наработки, созданные искусственным интеллектом. Примечательно, что сам ИИ не сможет считаться изобретателем в любом случае.
В документе «Руководство по изобретению для изобретений, сделанных с использованием ИИ», указывается: «Хотя изобретения с использованием ИИ не являются категорически непатентованными, анализ процесса изобретения должен быть сосредоточен на вкладе человека, поскольку патенты служат для стимулирования и вознаграждения человеческой изобретательности».
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В 2020 году USPTO отклонило патентную заявку изобретателя Стивена Талера, по чьей команде ИИ изобрел новый контейнер для еды и напитков — решение ведомства спустя год подтвердил суд. Аналогичный вердикт в декабре 2023 года был вынесен в Великобритании. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, в документе приводятся «гипотетические ситуации и то, как руководство будет применяться к этим ситуациям, чтобы помочь нашим экспертам и заявителям понять».
Примечательно, что положения чиновников не исчерпывающие и требуют доработки. Так, патент может быть выдан заявителю, который внес значительный вклад в формулировку задачи для ИИ. Ведомство также не требует, чтобы заявитель вообще раскрывал информацию об участии ИИ в изобретении, и такое требование не вводится.
По материалам:
noworries
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