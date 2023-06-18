Искусственный интеллект рассказал, какие факторы повлияют на рост Bitcoin до $100 000 — Finance.ua

Искусственный интеллект рассказал, какие факторы повлияют на рост Bitcoin до $100 000 Сегодня 04:12 — Криптовалюта

Искусственный интеллект рассказал, какие факторы повлияют на рост Bitcoin до $100 000

После разительного ралли Bitcoin до почти $69 000 в конце 2021 года флагманский криптоактив пережил несколько существенных колебаний курса. Это заставило крипторынок ожидать следующего потенциального рекордного рубежа ВТС.

Многие эксперты сходятся во мнении, что уровень в $100 000 является следующей амбициозной целью Bitcoin. В свете этого аналитики Finbold обратились за комментариями к ИИ Bard от Google. Эксперты задали вопрос чат-боту: «Что может поднять Bitcoin до $100?000?».

Bard признал возможность достижения ВТС $100 000 и определил четыре ключевых фактора, которые могут подтолкнуть актив к этому уровню. Однако И И предостерег, что нет никаких гарантий того, что Bitcoin достигнет желаемых целей.

Во-первых, Bard отметил: чем больше людей будут инвестировать в ВТС, тем больше будет расти его цена. Во-вторых, чат-бот подчеркнул, что институциональные инвесторы являются основным катализатором роста Bitcoin. Аналитики цитируют ответ ИИ: «Если бы институциональные инвесторы, такие как пенсионные фонды и хедж-фонды, инвестировали в Bitcoin, это, скорее всего, привело бы к росту цены. Это связано с тем, что у институциональных инвесторов много денег для инвестирования, и их инвестиции могут существенно повлиять на цену активов».

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Кроме того, ИИ предположил, что более активное принятие Bitcoin в качестве законного платежного средства может повысить доверие инвесторов. Алгоритм подчеркнул, что правильная регуляторная политика может легитимизировать актив, одновременно извлекая выгоду от его влияния на экономику.

Наконец, Bard подчеркнул важность положительных новостей для роста стоимости Bitcoin и глобального ажиотажа вокруг цифровых активов.

В настоящее время Bitcoin находится в фазе консолидации, его росту до $30 000 препятствуют проблемы криптобирж Binance и Coinbase, которые столкнулись с судебными исками от SEC.

noworries По материалам:

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