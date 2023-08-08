Искусственный интеллект может предупредить человечество о возможной следующей пандемии — Finance.ua

Искусственный интеллект может предупредить человечество о возможной следующей пандемии Сегодня 03:03 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект может предупредить человечество о возможной следующей пандемии

Ученые разработали приложение с искусственным интеллектом, которое обещает предупреждать об опасных вариантах будущих пандемий.

Соответствующее исследование опубликовали в журнале Cell Patterns, пишет Science Alert

Приложение называется системой раннего выявления аномалий (EWAD), и во время тестирования на основе фактических данных о распространении SARS-CoV-2 он точно предсказал, какие новые варианты, вызывающие беспокойство (VOC), появятся по мере мутации вируса.

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Для создания EWAD ученые из Scripps Research и Северо-Западного университета в США использовали метод машинного обучения. Во время него большие объемы данных анализируются компьютерами, чтобы выявить закономерности, разработать алгоритмы, а затем сделать прогнозы по поводу того, как эти закономерности могут проявиться в будущих, неизвестных сценариях.

В этом случае ИИ предоставили информацию о генетических последовательностях вариантов SARS-CoV-2 по мере распространения вируса, частоте этих вариантов, а также о зарегистрированном глобальном уровне смертности от COVID-19. Программное обеспечение смогло выявить генетические сдвиги по мере адаптации вируса, обычно проявляющегося в росте уровня инфицирования и падении уровня смертности.

«Мы могли видеть, как появляются и становятся более распространенными ключевые варианты генов, как меняется уровень смертности, и все это происходило за несколько недель до того, как VOC, содержащие эти варианты, были официально определены ВОЗ», — рассказал микробиолог из Scripps Research Уильям Балч.

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Протестировав модель на том, что уже произошло, и найдя совпадения между реальными и прогнозируемыми данными, ученые смогли доказать эффективность EWAD в прогнозировании того, как такие меры, как вакцинация и ношение масок, могут повлечь за собой дальнейшее развитие вируса.

«Один из главных уроков этой работы состоит в том, что важно учитывать не только несколько известных вариантов, но и десятки тысяч других неопределенных вариантов, которые мы называем «вариантной темной материей», — добавил ученый.

Исследователи отметили, что их алгоритмы ИИ смогли выявить «правила» эволюции вируса, которые в противном случае остались бы незамеченными и которые могут оказаться жизненно важными в борьбе с будущими пандемиями, когда они появятся.

Кроме того, разработанная система может позволить ученым лучше понять сами основы биологии вирусов. Это может быть использовано для усовершенствования методов лечения и других мер в сфере здравоохранения.

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