С помощью ИИ попытаются бороться с пожарами в Австралии — Finance.ua

С помощью ИИ попытаются бороться с пожарами в Австралии Сегодня 02:28 — Технологии&Авто

С помощью ИИ попытаются бороться с пожарами в Австралии

Власти Южной Австралии недавно заключили соглашение со стартап-компанией Pano AI об использовании технологии искусственного интеллекта (ИИ) в борьбе с лесными пожарами. Pano AI специализируется на создании системы мониторинга на основе искусственного интеллекта, предназначенной для обнаружения пожаров и оперативного оповещения соответствующих органов.

Об этом сообщается на Официальном портале властей Южной Австралии.

Основой системы являются камеры высокого разрешения, установленные на башнях, собирающих данные со значительной территории с радиусом примерно 24 километра. Собранная информация обрабатывается с помощью алгоритмов на основе искусственного интеллекта, позволяющего проводить анализ в режиме реального времени. При обнаружении каких-либо признаков пожара система немедленно извещает соответствующие органы власти, что позволяет быстро отреагировать и принять меры по локализации.

Одним из важных аспектов этой технологии является способность предоставлять дополнительные данные для ускорения идентификации источника пожара. Кроме того, она анализирует скорость и направление движения огня, что способствует разработке более эффективных стратегий пожаротушения и защиты населения и природных ресурсов.

В рамках сотрудничества между австралийскими властями и Pano AI будет установлено 14 башен, оборудованных камерами. Хотя точная территория, охватываемая системой наблюдения, не разглашается, это свидетельствует о том, насколько правительство стремится усилить свои противопожарные возможности.

Pano AI уже внедрила подобную систему мониторинга в разных регионах США. В настоящее время компания контролирует территорию площадью более 2,4 миллионов гектаров в США, предоставляя жизненно важные услуги по выявлению и мониторингу пожаров.

Эта новая инициатива в Австралии знаменует собой значительный шаг по внедрению передовых технологий для усиления противопожарных мер и защиты от разрушительных последствий лесных пожаров. Ожидается, что партнерство с Pano AI усилит устойчивость страны в борьбе с лесными пожарами и будет способствовать защите общин и природных сред обитания.

Поскольку технология развивается и продолжает доказывать свою эффективность, она может стать образцом для других регионов, борющихся с растущими вызовами, связанными с лесными пожарами.

Телеканал 24 По материалам:

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