Ирландия предоставит дополнительный пакет помощи Украине на сумму 100 млн евро — Finance.ua

Ирландия предоставит дополнительный пакет помощи Украине на сумму 100 млн евро Сегодня 17:39 — Казна и Политика

Ирландия предоставит дополнительный пакет помощи Украине на сумму 100 млн евро

Правительство Ирландии одобрило дополнительный пакет помощи Украине на 100 миллионов евро. Средства будут направлены на закупку нелетального военного оборудования.

Об этом сообщает RTE.

Правительство Ирландии считает, что решение президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине — «событием очень серьезное». В частности, премьер-министр Михал Мартин назвал решение Трампа «серьезным шагом назад» и призвал к дальнейшему взаимодействию между всеми.

Аналогичное мнение и у вице-премьера Саймона Гарриса, который сказал, что европейские партнеры чрезвычайно упорно работали в последние дни, чтобы продемонстрировать не только солидарность, но и практическую поддержку Украины. По его словам, все еще есть существенное требование, чтобы Европейский Союз и США работали вместе в этом вопросе.

Правительство Ирландии также одобрило законопроект, который отменяет необходимость получения разрешения ООН на развертывание миротворческих войск этой страны за границей.

Напомним, ранее премьер Ирландии Саймон Гаррис и глава МИД и министр обороны Михол Мартин объявили о новом значительном пакете поддержки для Украины и ее соседей. Этот пакет в размере 36 млн евро от Ирландии обеспечит необходимую гуманитарную помощь, поддержит реабилитацию и возможную реконструкцию, а также будет способствовать достижению долгосрочных целей Украины, включая мир, стабильность и политические устремления, отметили в правительстве.

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