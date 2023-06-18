Ирландия будет выплачивать до 85 тысяч евро за заселение в заброшенные дома на островах — Finance.ua

Ирландия будет выплачивать до 85 тысяч евро за заселение в заброшенные дома на островах Сегодня 13:15 — Мир

Ирландия будет выплачивать до 85 тысяч евро за заселение в заброшенные дома на островах

Правительство Ирландии приняло десятилетний план по восстановлению и развитию островов. Он предусматривает гранты за заселение в заброшенные дома в размере до 85 тысяч евро.

Это подразумевает значительные инвестиции в 80 общин на 23 островах. Обязательное условие для получателей гранта — предоставить документы, подтверждающие, что это их основное место жительства.

За последнюю четверть века население там сократилось на 13%. Сейчас население островных общин насчитывает всего 2700 жителей. Правительство имеет целью поощрить людей селиться на островах с помощью грантов.

С 2022 года в Ирландии действует программа компенсаций за восстановление заброшенных домов Croí Cónaithe. Новый план предполагает, что гранты на ремонт островного жилья будут на 20% выше. Все потому, что стоимость строительных работ на островах выше — там есть логистические проблемы.

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Люди, которые поселятся в заброшенный дом, будут ремонтировать его и жить там, могут рассчитывать на компенсацию до 85 тысяч евро.

Количество островного населения сокращается не просто так. Жители островов сталкиваются с рядом проблем. К примеру, нехватка работы и тяжелый доступ к медицинским услугам.

Правительство обещает наладить быстрый интернет, чтобы у людей была возможность работать удаленно. Медицину тоже улучшат. Необходимые консультации жители смогут получать в автоматических будках. Их должны установить в ближайшее время.

Телеканал 24 По материалам:

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