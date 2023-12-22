Иранские разработчики работают над созданием нового самолета — копии украинского Ан-140 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Иранские разработчики работают над созданием нового самолета — копии украинского Ан-140

Технологии&Авто
10
Иранские разработчики работают над созданием нового самолета — копии украинского Ан-140
Иранские разработчики работают над созданием нового самолета — копии украинского Ан-140
Иранские инженеры работают над созданием военно-транспортного самолета Simorgh — модификацией украинского Ан-140. Этот проект реализуется на авиационном заводе в Исфахане.
Самолет Simorgh разработан Иранской организацией авиационной промышленности, дочерней компанией министерства обороны Ирана. Он создан на базе IrAn-140, который в свою очередь является лицензионной модификацией украинского турбовинтового самолета Ан-140.
Иранские разработчики работают над созданием нового самолета — копии украинского Ан-140
Переоборудование пассажирских Ан-140 в транспортные самолеты для армии проводит иранская компания Iran Aircraft Manufacturing Industries. Транспортная версия дооборудована задней рампой для возможности загрузки крупногабаритных грузов. Половина фюзеляжа, крылья и ряд других узлов и деталей производились в Харькове, а сборку и переоборудование из пассажирского самолета в легкий транспортный самолет проводили инженеры HESA.
Читайте также
Работы по созданию тактического транспортного самолета с рампой и грузоподъемностью 6 тонн ведутся в авиационном конструкторском центре компании IAMI (Aeronautical Design Center IAMI) для замены Fokker-27. Первая презентация самолета была проведена в мае 2022 года. Эксперты считают, что самолет может быть изготовлен из ранее поставленного ХГАПП самолетокомплекта Ан-140.
Это открытие подчеркивает способность Ирана адаптировать и модифицировать иностранные технологии для собственных нужд, особенно в контексте военной промышленности. В то же время это вызывает вопросы относительно авторских прав и международных соглашений в сфере авиационной промышленности.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.