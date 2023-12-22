Иранские разработчики работают над созданием нового самолета — копии украинского Ан-140 Сегодня 02:56 — Технологии&Авто

Иранские разработчики работают над созданием нового самолета — копии украинского Ан-140

Иранские инженеры работают над созданием военно-транспортного самолета Simorgh — модификацией украинского Ан-140. Этот проект реализуется на авиационном заводе в Исфахане.

Самолет Simorgh разработан Иранской организацией авиационной промышленности, дочерней компанией министерства обороны Ирана. Он создан на базе IrAn-140, который в свою очередь является лицензионной модификацией украинского турбовинтового самолета Ан-140.

Переоборудование пассажирских Ан-140 в транспортные самолеты для армии проводит иранская компания Iran Aircraft Manufacturing Industries. Транспортная версия дооборудована задней рампой для возможности загрузки крупногабаритных грузов. Половина фюзеляжа, крылья и ряд других узлов и деталей производились в Харькове, а сборку и переоборудование из пассажирского самолета в легкий транспортный самолет проводили инженеры HESA.

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Работы по созданию тактического транспортного самолета с рампой и грузоподъемностью 6 тонн ведутся в авиационном конструкторском центре компании IAMI (Aeronautical Design Center IAMI) для замены Fokker-27. Первая презентация самолета была проведена в мае 2022 года. Эксперты считают, что самолет может быть изготовлен из ранее поставленного ХГАПП самолетокомплекта Ан-140.

Это открытие подчеркивает способность Ирана адаптировать и модифицировать иностранные технологии для собственных нужд, особенно в контексте военной промышленности. В то же время это вызывает вопросы относительно авторских прав и международных соглашений в сфере авиационной промышленности.

noworries По материалам:

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