Airbus модернизирует прототип пожарного самолета A400M — Finance.ua

Airbus модернизирует прототип пожарного самолета A400M Сегодня 23:08 — Технологии&Авто

Airbus модернизирует прототип пожарного самолета A400M

Компания Airbus Defence and Space провела новую кампанию летных испытаний прототипа противопожарного самолета A400M Roll-on/Roll-off, сбросив 20 000 л замедлителя и создав линии высокой концентрации огня длиной более 400 м.

В течение двух недель самолет A400M провел наземные и летные испытания в юго-западной и центральной Испании, в том числе совершил шесть сбросов, три из которых с использованием красного замедлителя и три — с использованием воды.

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«Мы опробовали новую версию комплекта, которая улучшила эффективность сброса и сократила время сброса более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, а также обеспечила быструю развертку и легкую установку на самолет A400M, — сказал Жан-Брис Дюмон, руководитель подразделения военных авиационных систем Airbus Defence and Space. — Мы продолжаем внедрять новые решения и возможности для нашего парка самолетов A400M, в этом случае для защиты населения и окружающей среды от пожаров».

Этот комплект не требует никаких модификаций самолета, а значит, взаимозаменяем для любого самолета флота A400M. Вода или замедлитель хранится в баке в грузовом отсеке самолета, и с помощью механического рычага открывается дверь, позволяющая жидкости самотеком вытекать из самолета через сливную трубу. Текущая конструкция прототипа способна сбрасывать 20 000 л за один раз.

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Баки могут быть заполнены менее чем через 10 минут с помощью стандартных наземных насосов высокого давления. A400M характеризуется способностью взлетать и садиться на короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы, а также на широкий спектр авиабаз и аэродромов.

В ходе кампании 43-я противопожарная эскадрилья ВВС Испании была привлечена в качестве технических советников и заверила, что эта возможность самолета A400M имеет практическую ценность для любого потенциального оператора.

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В июле 2022 года Airbus впервые опробовала съемный демонстрационный комплект противопожарного оборудования на A400M. Компания пришла к выводу, что противопожарный комплект A400M предлагает дополнительные возможности, недоступные на рынке, благодаря высокой взлетно-посадочной способности, высокой маневренности, отвечающей последним стандартам безопасности, возможности эксплуатации днем ​​и ночью, а также потенциала превращения любого обычного самолета A400M в любом парке в пожарный самолет в очень короткие сроки.

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