Airbus получил от индийской авиакомпании заказ на 500 самолетов — Finance.ua

Airbus получил от индийской авиакомпании заказ на 500 самолетов Сегодня 22:13 — Фондовый рынок

Airbus получил от индийской авиакомпании заказ на 500 самолетов

Французская компания Airbus SE получила самый большой заказ в истории авиации — на 500 самолетов — от крупнейшей индийской авиакомпании IndiGo.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сделка превзошла прежний рекорд, установленный в феврале, когда авиакомпания Air India Ltd. приобрела 470 самолетов у Airbus и Boeing Co.

«Никто никогда не делал заказ такого масштаба. Это свидетельствует о потенциале индийской авиации и амбициях, которыми располагает Indigo», — сказал главный исполнительный директор IndiGo Питер Элберс.

Он выразил уверенность, что у Индии есть спрос, который позволит компенсировать столь масштабное расширение мощностей, поскольку индийский средний класс открывает для себя авиаперелеты.

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Отмечается, что правительство Индии поощряет авиакомпании эксплуатировать больше самолетов на дальние расстояния, при этом вкладывая 12 миллиардов долларов в строительство аэропортов.

Индия, недавно опередившая Китай как наиболее густонаселенная страна в мире, предлагает авиакомпаниям огромный потенциал для роста.

Укрінформ По материалам:

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