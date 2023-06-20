Airbus получил от индийской авиакомпании заказ на 500 самолетов — Finance.ua

Airbus получил от индийской авиакомпании заказ на 500 самолетов
Французская компания Airbus SE получила самый большой заказ в истории авиации — на 500 самолетов — от крупнейшей индийской авиакомпании IndiGo.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сделка превзошла прежний рекорд, установленный в феврале, когда авиакомпания Air India Ltd. приобрела 470 самолетов у Airbus и Boeing Co.
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«Никто никогда не делал заказ такого масштаба. Это свидетельствует о потенциале индийской авиации и амбициях, которыми располагает Indigo», — сказал главный исполнительный директор IndiGo Питер Элберс.
Он выразил уверенность, что у Индии есть спрос, который позволит компенсировать столь масштабное расширение мощностей, поскольку индийский средний класс открывает для себя авиаперелеты.
Отмечается, что правительство Индии поощряет авиакомпании эксплуатировать больше самолетов на дальние расстояния, при этом вкладывая 12 миллиардов долларов в строительство аэропортов.
Индия, недавно опередившая Китай как наиболее густонаселенная страна в мире, предлагает авиакомпаниям огромный потенциал для роста.
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