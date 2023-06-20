Airbus получил от индийской авиакомпании заказ на 500 самолетов — Finance.ua

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Airbus получил от индийской авиакомпании заказ на 500 самолетов

Фондовый рынок
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Airbus получил от индийской авиакомпании заказ на 500 самолетов
Airbus получил от индийской авиакомпании заказ на 500 самолетов
Французская компания Airbus SE получила самый большой заказ в истории авиации — на 500 самолетов — от крупнейшей индийской авиакомпании IndiGo.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сделка превзошла прежний рекорд, установленный в феврале, когда авиакомпания Air India Ltd. приобрела 470 самолетов у Airbus и Boeing Co.
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«Никто никогда не делал заказ такого масштаба. Это свидетельствует о потенциале индийской авиации и амбициях, которыми располагает Indigo», — сказал главный исполнительный директор IndiGo Питер Элберс.
Он выразил уверенность, что у Индии есть спрос, который позволит компенсировать столь масштабное расширение мощностей, поскольку индийский средний класс открывает для себя авиаперелеты.
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Отмечается, что правительство Индии поощряет авиакомпании эксплуатировать больше самолетов на дальние расстояния, при этом вкладывая 12 миллиардов долларов в строительство аэропортов.
Индия, недавно опередившая Китай как наиболее густонаселенная страна в мире, предлагает авиакомпаниям огромный потенциал для роста.

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По материалам:
Укрінформ
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