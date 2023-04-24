Airbus представил концепт орбитального жилья (фото) — Finance.ua

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Airbus представил концепт орбитального жилья (фото)

Технологии&Авто
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Airbus представил концепт орбитального жилья (фото)
Airbus представил концепт орбитального жилья (фото)
Европейский аэрокосмический гигант Airbus представил новую концепцию космического жилья, которое будет более просторным и комфортным, чем существующие космические станции. Об этом сообщила компания на своем сайте.
Многоцелевой орбитальный модуль под названием LOOP имеет три кастомизированных палубы, которые соединены туннелем, окруженным интегрированной теплицей. Орбитальное жилье рассчитано на экипаж из четырех человек, но может быть приспособлено для размещения восьми астронавтов, говорится в заявлении Airbus.
Airbus представил концепт орбитального жилья (фото)
LOOP имеет в ширину восемь метров и может вписаться в обтекатель будущего поколения сверхтяжелых ракет-носителей, таких как Starship компании SpaceX, и, таким образом, может быть развернута за один запуск и стать пригодной для жизни сразу после достижения орбиты.
Airbus представил концепт орбитального жилья (фото)
В своей базовой конфигурации LOOP имеет жилую палубу, научную палубу и палубу-центрифугу для создания искусственной гравитации, где жильцы могли бы получить временное облегчение от условий невесомости. Хорошо известно, что человеческое тело быстро разрушается при отсутствии гравитации, мышцы и кости теряют свою крепость от бездействия. Отсутствие гравитации также сбивает с толку человеческую нервную систему и пространственную ориентацию, что часто приводит к тошноте в первые дни пребывания на орбите.
Airbus представил концепт орбитального жилья (фото)
Концептуальное космическое жилье, которое, по словам Airbus, предлагает большее внутреннее пространство для своих жителей, чем существующие космические станции, может быть готово к полетам в начале 2030-х годов после окончания срока эксплуатации Международной космической станции.
Airbus представил концепт орбитального жилья (фото)
По материалам:
Build Portal
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