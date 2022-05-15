Иран может удвоить экспорт нефти — Finance.ua

Иран может удвоить экспорт нефти

Сегодня 11:42 — Энергетика

Иран может удвоить экспорт нефти

Иран способен удвоить экспорт нефти при наличии достаточного спроса, даже несмотря на то, что соглашение по ядерной программе страны, которое могло бы открыть путь к снятию санкций, остается труднодоступным.

Об этом сообщает Bloomberg.

Иран «приложит максимум усилий, чтобы вернуть свою долю рынка сырой нефти и вернуть клиентов», — сказал Мохсен Ходжастехмехр, управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании, журналистам в субботу, 14 мая.

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Хотя Иран не публикует данные о добыче или экспорте нефти, по оценкам аналитиков, он продает до 1 млн баррелей в день. Бюджетный план правительства прогнозирует ежедневную продажу в размере 1,4 млн баррелей за год до марта 2023 года.

Экспорту иранской нефти был нанесен удар после того, как бывший президент США Дональд Трамп отказался от ядерного соглашения с Ираном 2018 года, которое ограничило атомную деятельность страны в обмен на экономические льготы, в частности критически важную продажу нефти.

Переговоры на этой неделе между Европейским Союзом и Ираном о попытках возродить соглашение, по словам главы внешнеполитического ведомства блока, прошли лучше, чем ожидалось.

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