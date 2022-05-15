Иран может удвоить экспорт нефти — Finance.ua
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Иран может удвоить экспорт нефти

Сегодня 11:42Энергетика
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Иран может удвоить экспорт нефтиИран может удвоить экспорт нефти
Иран способен удвоить экспорт нефти при наличии достаточного спроса, даже несмотря на то, что соглашение по ядерной программе страны, которое могло бы открыть путь к снятию санкций, остается труднодоступным.
Об этом сообщает Bloomberg.
Иран «приложит максимум усилий, чтобы вернуть свою долю рынка сырой нефти и вернуть клиентов», — сказал Мохсен Ходжастехмехр, управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании, журналистам в субботу, 14 мая.
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Хотя Иран не публикует данные о добыче или экспорте нефти, по оценкам аналитиков, он продает до 1 млн баррелей в день. Бюджетный план правительства прогнозирует ежедневную продажу в размере 1,4 млн баррелей за год до марта 2023 года.
Экспорту иранской нефти был нанесен удар после того, как бывший президент США Дональд Трамп отказался от ядерного соглашения с Ираном 2018 года, которое ограничило атомную деятельность страны в обмен на экономические льготы, в частности критически важную продажу нефти.
Переговоры на этой неделе между Европейским Союзом и Ираном о попытках возродить соглашение, по словам главы внешнеполитического ведомства блока, прошли лучше, чем ожидалось.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Mind
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