У Зеленского считают, что нефтяное эмбарго необходимо незамедлительно — Finance.ua
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У Зеленского считают, что нефтяное эмбарго необходимо незамедлительно

Сегодня 16:12Энергетика
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Советник Зеленского Олег Устенко заявил, что у Украины нет времени ждать полгода до начала действия нефтяного эмбарго, «пока россия продолжает убивать наших граждан».
Об этом он заявил в интервью международной медиаорганизации Project Syndicate, сообщила пресс-служба Офиса президента.
Он отметил, что Украина приветствует предложение Еврокомиссии по эмбарго на российскую сырую нефть, но считает, что переходный период для вступления в силу такого решения в шесть месяцев неприемлем, ведь Россия использует нефтяные деньги для финансирования своей военной машины.
«Россия получает один миллиард долларов в день от экспорта нефти. Вы можете представить, сколько ракет, оружия и бомб они могут купить за шесть месяцев до полного введения эмбарго. ... Мы хотим, чтобы это эмбарго вступило в силу немедленно. У нас нет лишних шести месяцев ждать, пока Россия продолжает убивать наших граждан», — подчеркнул он.
Чтобы смягчить краткосрочный рост цен на нефть от эмбарго, Устенко предлагает ограничить на переходный период цену на российскую нефть.
«Предельная стоимость добычи российской нефти составляет около 10 долл. за баррель. россии следует разрешить забирать эти 10 долл. за проданный баррель, а средства сверх этой суммы следует конфисковать с помощью санкций. Эти деньги должны поступить в специальный фонд для восстановления Украины», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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