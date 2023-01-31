Иран и россия объединили межбанковские системы — Finance.ua

Иран и россия объединили межбанковские системы Сегодня 10:14 — Финтех и Карты

Иран и россия объединили свои межбанковские системы переводов, чтобы способствовать увеличению торговли и финансовых операций, поскольку и Тегеран, и москва страдают от западных санкций.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

После того как в 2018 году США возобновили санкции против Ирана, Иран был отключен от международной системы денежных переводов SWIFT — ключевой международной системы доступа к банковским услугам.

Подобные ограничения были наложены на некоторые российские банки после начала вторжения рф в Украину в 2022 году.

Читайте также Министры стран ЕС одобрили новые санкции против Ирана

«Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT с российскими банками для открытия аккредитивов, переводов или гарантий», — заявил замглавы Центрального банка Ирана Мохсен Карими в интервью местному агентству Fars.

Хотя российский Центробанк отказался комментировать сделку, подписанную в воскресенье, Карими сказал, что «около 700 российских банков и 106 нероссийских банков из 13 разных стран будут подключены к этой системе», не уточнив названия иностранных банков.

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин одобрил этот шаг. «Финансовый канал между Ираном и миром восстанавливается», — написал он в Twitter.

С начала войны в Украине Тегеран и москва прилагают усилия для налаживания тесных двусторонних связей, поскольку обе столицы пытаются выстроить новые экономические и дипломатические партнерства.

«С углублением экономических проблем, в значительной степени из-за санкций США в отношении ядерной деятельности Тегерана, многие иранцы страдают от галопирующей инфляции и роста безработицы. Инфляция взлетела до более чем 50%, это самый высокий уровень за последние десятилетия. Уровень безработицы среди молодежи остается высоким, а более 50% иранцев оказались за чертой бедности», — пишет Reuters.

Столкнувшись с кризисом на фоне многомесячных антиправительственных протестов, иранские власти опасаются, что экономическая изоляция и отсутствие экономического улучшения могут привести к новым беспорядкам.

«В современном мире статус страны в значительной степени связан с ее экономической мощью... Нам нужен экономический рост, чтобы сохранить нашу региональную и глобальную позицию», — сказал верховный лидер Ирана Али Хаменеи в телевизионной речи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.