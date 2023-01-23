Министры стран ЕС одобрили новые санкции против Ирана — Finance.ua
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Министры стран ЕС одобрили новые санкции против Ирана

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Министры стран Европейского союза согласовали новый пакет санкций против Ирана. Он касается лиц, причастных к подавлению мирных протестов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter шведского председательства в ЕС.
«Министры приняли новый пакет санкций против Ирана, нацеленных на тех, кто руководит репрессиями. ЕС решительно осуждает грубое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных протестующих», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС собирается ввести четвертый пакет санкций против Ирана за поддержку россии и помощь ей в войне против Украины.
Кроме того, недавно США ввели санкции против шести граждан Ирана, причастных к разработке и производству беспилотников, применяемых рф для атак Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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