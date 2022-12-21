россия и Иран строят торговый маршрут за $20 миллиардов из-за санкций — Finance.ua

россия и Иран строят торговый маршрут за $20 миллиардов из-за санкций Сегодня 15:29 — Мир

россия и Иран строят 3000-километровый новый трансконтинентальный торговый маршрут в Индийский океан, который позволит им меньше зависеть от иностранных санкций.

Об этом говорится в публикации Bloomberg

Обе страны тратят миллиарды долларов на ускорение доставки грузов по рекам и железным дорогам, соединенным Каспийским морем. Данные отслеживания судов, собранные Bloomberg, свидетельствуют, что десятки российских и иранских судов, в том числе подсанкционных, уже курсируют по этому маршруту. Новый торговый коридор позволит россии и Ирану сократить тысячи километров от существующих маршрутов.

Оттуда речные, морские и железнодорожные сети ведут к иранским транспортным узлам на Каспийском море и, дальше, к Индийскому океану. Мария Шагина, эксперт лондонского Международного института стратегических исследований, оценивает, что россия и Иран инвестируют до 25 млрд долларов во внутренний торговый коридор, чтобы облегчить движение товаров, которое страны Запада хотят остановить.

«Обе страны играют в игру в кошки-мышки, — говорит она. — Они будут изучать все лазейки для транспортировки запрещенных товаров и оружия».

Это беспокоит США и их союзников, поскольку западные страны стремятся заблокировать поставки иранских беспилотников и других военных товаров, которые помогают рф вести войну против Украины.

«Это сфера, за которой мы внимательно следим, как за этим маршрутом, так и в целом за иранско-российскими связями, — сказал глава офиса координации санкционной политики США Джеймс О’Брайен. — Мы обеспокоены любыми усилиями, направленными на то, чтобы помочь россии избежать санкций».

Кроме торговли оружием между странами, для нового транзитного маршрута существует ряд экономических причин. Суда, курсирующие по рекам Дон и Волга, традиционно торгуют энергоносителями и сельскохозяйственными товарами.

Иран является третьим по величине импортером российского зерна, но доля может увеличиться еще больше. Страны объявили о ряде новых торговых сделок, охватывающих такие товары, как турбины, полимеры, медицинские препараты и автомобильные запчасти. россия также поставляет ядерное топливо и компоненты для иранского реактора в Бушере.

россия хочет компенсировать разрыв коммерческих связей с Европой, которая до полномасштабной войны была ее крупнейшим торговым партнером, а также найти обходные пути для санкций США и ЕС. Как для россии, так и для Ирана, Индия является важным узлом в сетях, которые они пытаются построить.

Первая партия российского зерна в 12 млн тонн, направлявшаяся в Индию, уже прошла транзитом через Иран. Торговые потоки могут увеличиться, если Ирану удастся соединить незавершенный портовый комплекс Чабахар на побережье Индийского океана со своей сетью поездов дальнего следования. Чабахар до сих пор не под санкциями США, но может стать объектом внимания со стороны Вашингтона.

«Если какая-либо организация будет причастна к нарушению наших санкций по поводу помощи россии, или к любой другой сфере, в которой Иран находится под санкциями, они тоже будут подвергнуты санкциям», — говорит Роберт Мелли, представитель Белого дома в Иране.

В то же время для того, чтобы такая инфраструктура была построена, использовалась и поддерживалась, необходимо сотрудничество не только россии и Ирана, но и всех других стран, являющихся частью этого коридора, объясняет директор District Consultancy и торговый советник в Вашингтоне Бхарат Гопалсвами.

«Любое изменение геополитических обстоятельств или отношений между этими странами повлияет на результаты работы торгового коридора», — резюмирует он.

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Економічна Правда По материалам:

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