Ипотека в Украине: под какой процент выдавали кредиты на жилье в апреле — Finance.ua
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Ипотека в Украине: под какой процент выдавали кредиты на жилье в апреле

Кредит&Депозит
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Ипотека в Украине: под какой процент выдавали кредиты на жилье в апреле
Ипотека в Украине: под какой процент выдавали кредиты на жилье в апреле
Банки Украины в апреле 2023 года выдали 41 ипотечный кредит на общую сумму 50,1 млн грн.
Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба Национального банка.
О выдаче новой ипотеки в апреле проинформировали 4 банка, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

Ставки на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в апреле 14,6% (в марте — 14%).

Где выдают больше всего кредитов на жилье

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в апреле выдано в г. Киеве и Киевской области — 16 договоров на общую сумму 23,1 млн грн (46% от общего объема).
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

  • В марте банки выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн грн. Тогда средневзвешенная эффективная ставка составила 14,0% (в феврале — 8,3%);
  • в пределах программы доступной ипотеки «єОселя» выдано 1254 льготных ипотечных кредита на общую сумму 1,69 млрд гривен.

Квартиры в городах-миллионниках: Киев, Львов, Днепр 🧐

По материалам:
Finance.ua
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