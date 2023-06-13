Ипотека в Украине: под какой процент выдавали кредиты на жилье в апреле — Finance.ua

Ипотека в Украине: под какой процент выдавали кредиты на жилье в апреле Сегодня 16:01 — Кредит&Депозит

Ипотека в Украине: под какой процент выдавали кредиты на жилье в апреле

Банки Украины в апреле 2023 года выдали 41 ипотечный кредит на общую сумму 50,1 млн грн.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба Национального банка.

О выдаче новой ипотеки в апреле проинформировали 4 банка, кредитовавших приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

Ставки на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в апреле 14,6% (в марте — 14%).

Где выдают больше всего кредитов на жилье

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в апреле выдано в г. Киеве и Киевской области — 16 договоров на общую сумму 23,1 млн грн (46% от общего объема).

Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

В марте банки выдали 36 ипотечных кредитов на общую сумму 38,8 млн грн. Тогда средневзвешенная эффективная ставка составила 14,0% (в феврале — 8,3%);

в пределах программы доступной ипотеки «єОселя» выдано 1254 льготных ипотечных кредита на общую сумму 1,69 млрд гривен.

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