iPhone 15 может получить одно из крупнейших обновлений за годы — USB-C вместо Lightning — Finance.ua
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iPhone 15 может получить одно из крупнейших обновлений за годы — USB-C вместо Lightning

Технологии&Авто
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iPhone 15 может получить одно из крупнейших обновлений за годы — USB-C вместо Lightning
iPhone 15 может получить одно из крупнейших обновлений за годы — USB-C вместо Lightning
Ожидается, что 12 сентября компания Apple проведет презентацию, на которой среди прочего представит новые модели iPhone — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Все модели могут получить одно важное обновление.
Как пишет CNBC, похоже, что компания наконец-то пойдет на уступки и в этом году поставит USB-C вместо Lightning, который используется в смартфонах компании с 2012 года.
По сути, сегодня iPhone и AirPods — это последние два популярных гаджета на рынке, которым нужен не кабель USB-C, а другой — формата Lightning. Все остальные смартфоны, ноутбуки, наушники и десятки других гаджетов работают с новым современным форматом. Как пишет издание, здесь речь не только об удобстве пользователей, но и определенной стандартизации: это упростит жизнь, бизнес и учебные заведения, в которых техника Apple пользуется популярностью.
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Сама компания никак не комментирует эту информацию, но информацию о USB-C подтверждает и Марк Гурман из Bloomberg, один из крупнейших инсайдеров по теме Apple.
Очевидно, на такое изменение Apple идет не от хорошей жизни. В ЕС с 2024 года вводится USB-C как единый стандарт для смартфонов. По мнению чиновников, это позволит европейцам экономить до 250 млн евро ежегодно и снизит влияние на экологию из-за отходов.
По материалам:
Ain.Ua
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