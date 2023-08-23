iPhone 15 может получить одно из крупнейших обновлений за годы — USB-C вместо Lightning Сегодня 22:18 — Технологии&Авто

iPhone 15 может получить одно из крупнейших обновлений за годы — USB-C вместо Lightning

Ожидается, что 12 сентября компания Apple проведет презентацию, на которой среди прочего представит новые модели iPhone — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Все модели могут получить одно важное обновление.

Как пишет CNBC, похоже, что компания наконец-то пойдет на уступки и в этом году поставит USB-C вместо Lightning, который используется в смартфонах компании с 2012 года.

По сути, сегодня iPhone и AirPods — это последние два популярных гаджета на рынке, которым нужен не кабель USB-C, а другой — формата Lightning. Все остальные смартфоны, ноутбуки, наушники и десятки других гаджетов работают с новым современным форматом. Как пишет издание, здесь речь не только об удобстве пользователей, но и определенной стандартизации: это упростит жизнь, бизнес и учебные заведения, в которых техника Apple пользуется популярностью.

Сама компания никак не комментирует эту информацию, но информацию о USB-C подтверждает и Марк Гурман из Bloomberg, один из крупнейших инсайдеров по теме Apple.

Очевидно, на такое изменение Apple идет не от хорошей жизни. В ЕС с 2024 года вводится USB-C как единый стандарт для смартфонов. По мнению чиновников, это позволит европейцам экономить до 250 млн евро ежегодно и снизит влияние на экологию из-за отходов.

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