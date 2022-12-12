Стала известна дата перехода всех смартфонов, в том числе айфонов, на зарядку USB-C — Finance.ua
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Стала известна дата перехода всех смартфонов, в том числе айфонов, на зарядку USB-C

Технологии&Авто
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Стала известна дата перехода всех смартфонов, в том числе айфонов, на зарядку USB-C
Стала известна дата перехода всех смартфонов, в том числе айфонов, на зарядку USB-C
С 28 декабря 2024 г. в странах Европейского Союза будут продавать смартфоны, включая будущие айфоны, исключительно с зарядным портом USB-C.
Соответствующий закон в ЕС был одобрен еще этим летом.
Причем все изготовители будут обязаны ставить USB-C не только в смартфоны, но и в планшеты, наушники, электронные книги и другие устройства, пишет The Verge.
Исключение делается только для совсем маленьких гаджетов, в которые USB-C физически невозможно разместить, в частности смарт-часы, трекеры здоровья и некоторую спортивную технику.
Ожидается, что подобный стандарт будет введен в отношении ноутбуков, однако его принятие может затянуться до 2026 года. То же самое касается стандартов быстрой зарядки.
Закон позволяет потребителям выбрать — купить телефон с зарядным адаптером или без него. В ЕС уверены, что это поможет сократить количество отходов и сэкономить деньги потребителей.
Заметим, что большинство современных устройств, включая мобильные телефоны, уже оснащены зарядными разъемами USB-C. Однако новые правила создадут ряд неудобств для Apple, чьи гаджеты используют порт Lightning. Купертиновцы уже подтвердили готовность следовать законам ЕС, поэтому все будущие айфоны будут выходить с разъемом USB-C. Несколько позже компания также переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.
По материалам:
УНІАН
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