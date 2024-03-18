Инвесторы смогут получить компенсацию за построенные ими объекты инженерно-транспортной инфраструктуры — Шмыгаль Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Инвесторы смогут получить компенсацию за построенные ими объекты инженерно-транспортной инфраструктуры — Шмыгаль

Инвесторы смогут получить компенсацию за построенные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Продолжаем улучшать условия для крупных инвестиционных проектов. Утверждаем документ, позволяющий инвесторам получить компенсацию за построенные ими объекты инженерно-транспортной инфраструктуры», — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, если инвестор построил дорогу, провел воду, газ или электроэнергию на свой завод или другой объект инвестиций, то государство компенсирует ему эти расходы.

«Кроме того, инвестор теперь сможет получить и компенсацию своих расходов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям. Мы об этом говорили с бизнесом. Очень важная и принципиальная история. Это даст дополнительные инвестиции и новые крупные проекты нашей экономике», — подчеркнул он.

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