Инвесторы смогут получить компенсацию за построенные ими объекты инженерно-транспортной инфраструктуры — Шмыгаль — Finance.ua
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Инвесторы смогут получить компенсацию за построенные ими объекты инженерно-транспортной инфраструктуры — Шмыгаль

Казна и Политика
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Инвесторы смогут получить компенсацию за построенные ими объекты инженерно-транспортной инфраструктуры — Шмыгаль
Инвесторы смогут получить компенсацию за построенные ими объекты инженерно-транспортной инфраструктуры — Шмыгаль
Инвесторы смогут получить компенсацию за построенные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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«Продолжаем улучшать условия для крупных инвестиционных проектов. Утверждаем документ, позволяющий инвесторам получить компенсацию за построенные ими объекты инженерно-транспортной инфраструктуры», — сказал Шмыгаль.
По словам премьера, если инвестор построил дорогу, провел воду, газ или электроэнергию на свой завод или другой объект инвестиций, то государство компенсирует ему эти расходы.
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«Кроме того, инвестор теперь сможет получить и компенсацию своих расходов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям. Мы об этом говорили с бизнесом. Очень важная и принципиальная история. Это даст дополнительные инвестиции и новые крупные проекты нашей экономике», — подчеркнул он.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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