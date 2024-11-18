Инвесторы обеспокоены расходами технологических гигантов на ИИ в размере $200 млрд — Finance.ua

Инвесторы обеспокоены расходами технологических гигантов на ИИ в размере $200 млрд Сегодня 20:22 — Технологии&Авто

Инвесторы обеспокоены расходами технологических гигантов на ИИ в размере $200 млрд

Капитальные затраты крупных технологических компаний в текущем году могут превысить $200 млрд и вырасти еще больше в 2025 году. При этом на Уолл-стрит растет беспокойство по поводу отдачи от инвестиций в искусственный интеллект (ИИ).

Четыре крупнейшие американские интернет-группы — Microsoft, Meta, Amazon и Alphabet, материнская компания Google, — на днях сообщили инвесторам о преимуществах, которые они видят от своего стремительного перехода на генеративный ИИ, утверждая, что это повышает производительность основных сервисов и помогает сдерживать эксплуатационные расходы.

Однако инвесторы проигнорировали неясные выгоды, о которых им рассказали, и сосредоточились на большом и весьма измеримом быстром росте затрат на чипы и инфраструктуру центров обработки данных, пишет Financial Times.

Капитальные затраты «большой четверки» выросли на 62% по сравнению с предыдущим годом, составив около $60 млрд за квартал.

Аналитики банка Citi прогнозируют, что общие капитальные расходы квартета в этом году достигнут $209 млрд, что на 42% больше, чем в 2023 году. На центры обработки данных приходится около 80% этой суммы.

«В чем реальная выгода? — сказал Джим Тирни, инвестор в акции роста в AllianceBernstein, озвучив всеобщую обеспокоенность. — Эти компании тратят огромные суммы денег, что в результате наносит удар по марже прибыли, которая станет более заметной в 2025 году».

Одним из признаков того, что спрос на генеративный ИИ начал повышать темпы роста крупных технологических компаний, стал рост облачных подразделений Microsoft и Google.

Но оптимизм быстро развеялся, когда Microsoft предупредила, что рост облачных технологий замедлится в этом квартале, в основном из-за ограничений поставок. При этом лидер облачного рынка Amazon Web Services не оправдал оптимистических надежд на ускорение роста, хоть и поднял настроение инвесторов неожиданно высокой прибылью.

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«В число компаний, которые на этой неделе приправляли свои отчеты о доходах анекдотичными и в основном расплывчатыми заверениями о доходности ИИ, входит Alphabet, заявившая, что новые генеративные функции ИИ в ее поисковой системе повышают привлечение и использование. Она также заявила, что четверть производимого ею программного обеспечения теперь написана ИИ», — говорится в статье FT.

Несмотря на это, рост объемов поиска Google снизился по сравнению с предыдущим кварталом, сказал Тирни, что поднимает вопрос, насколько сильным было влияние ИИ.

Однако Microsoft заявила, что ее прибыль от ИИ близка к достижению годового показателя в $10 млрд. Он достигнет этой отметки быстрее, чем любой другой бизнес Microsoft в ее истории.

По словам аналитика Jefferies Брента Тилла, цифра $10 млрд стала редким случаем раскрытия точных данных о доходах и является ранним доказательством реальных преимуществ, которые может принести генеративный ИИ.

Но мало других разработчиков ПО раскрыли что-то о влиянии ИИ на их доходы, добавил он, что заставило фондовый рынок беспокоиться. «Все мутно. Инвесторы сходят с ума из-за расходов», — сказал Тилл.

Meta сообщила инвесторам, что ИИ увеличила прибыльность ее рекламы и улучшила взаимодействие с пользователями, тогда как AWS заявила, что ее «многомиллиардный» бизнес в сфере ИИ растет более чем на 100%.

Столкнувшись с нападками инвесторов, руководители нескольких компаний заявили, что масштабное увеличение мощностей для работы с ИИ тесно связано со спросом и что эффективность капиталовложений будет повышаться по мере увеличения масштабов бизнеса.

Руководители Amazon и Microsoft провели сравнение с ранними днями развития бизнеса облачных вычислений, когда создание и оснащение центров обработки данных также приводило к резкому росту затрат.

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По словам генерального директора Amazon Энди Джасси, существуют сильные сигналы о предварительной покупке от клиентов, позволяющие точно рассчитать инвестиционные расходы в соответствии с реальным спросом. Финансовый директор Microsoft Эми Худ заявила, что около половины капитальных затрат компании-разработчика ПО идет на закупку серверов, которая может быть точно расписана по времени в соответствии с ростом спроса.

Несмотря на заявления об инвестиционной дисциплине, инвесторы были вынуждены признать, что более высокие расходы отразятся на отчетах о прибылях и убытках технологических гигантов в следующем году.

Например, Meta предупредила, что в 2025 году ожидается «значительное ускорение роста расходов на инфраструктуру», поскольку новый парк центров обработки данных приведет к более высоким амортизационным отчислениям и эксплуатационным расходам.

Изменения в политике амортизации в Microsoft, Alphabet и Amazon в последние годы смягчают боль. Все три компании продлили срок службы оборудования для своих центров обработки данных в целях бухгалтерского учета, уменьшив сумму амортизации, о которой им необходимо отчитываться ежегодно.

Amazon заявила, что продление срока службы серверов на год позволило увеличить рентабельность ее облачного подразделения на 2 процентных пункта в последнем квартале — это уже второй раз за два года, когда компания пошла на такой шаг.

Но даже после принятия мер по переносу амортизационных отчислений на более поздний срок давления на маржу из-за стремительно растущих затрат на ИИ будет трудно избежать.

После мощного двухлетнего ралли, когда ожидание доходов для Big Tech неуклонно росло, это может означать поворотный момент. Технологический индекс Nasdaq Composite закрылся 14 ноября на 2,8% ниже, при этом Microsoft, Meta и производитель чипов для искусственного интеллекта Nvidia вместе потеряли минимум $400 млрд.

Утром 15 ноября акции Meta и Alphabet не изменились, тогда как Microsoft и Amazon выросли на 1% и 7% соответственно. Nvidia выросла на 3%.

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