Инвесторы готовы потратить 150 миллиардов долларов на слияния и поглощения в Индии — JPMorgan — Finance.ua
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Инвесторы готовы потратить 150 миллиардов долларов на слияния и поглощения в Индии — JPMorgan

Фондовый рынок
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Инвесторы готовы потратить 150 миллиардов долларов на слияния и поглощения в Индии — JPMorgan
Инвесторы готовы потратить 150 миллиардов долларов на слияния и поглощения в Индии — JPMorgan
Руководитель отдела слияний и поглощений JPMorgan Chase Ану Айенгар заявляет, что инвесторы имеют около 2 трлн долл. доступных для инвестирования, и до 150 млрд долл. из них сосредоточены на Индии.
Об этом сообщает Bloomberg.
По ее словам, приток инвестиций на индийский рынок — это хороший признак того, что в Индию будет вложено еще больше денег.
Нью-йоркский банкир также указала на быстрый рост ВВП Индии среди атрибутов, делающих ее столь привлекательной.
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«Трудно найти рынок, похожий на индийский, с такими характеристиками роста и стабильности, а также технологическими, медицинскими и инфраструктурными решениями, которые предоставляются множеством компаний», — добавила Айенгар.
За прошедший год в Индии было заключено соглашений по слиянию и поглощению на сумму 33 млрд долларов, что почти на 72% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
Наряду с господствующими в мире инвестиционными темами — технологиями и здравоохранением — Айенгар назвала инфраструктуру и энергетический переход особо мощными двигателями индийских слияний и поглощений.
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По материалам:
Економічна Правда
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