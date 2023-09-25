Инвесторы готовы потратить 150 миллиардов долларов на слияния и поглощения в Индии — JPMorgan Сегодня 21:34 — Фондовый рынок

Инвесторы готовы потратить 150 миллиардов долларов на слияния и поглощения в Индии — JPMorgan

Руководитель отдела слияний и поглощений JPMorgan Chase Ану Айенгар заявляет, что инвесторы имеют около 2 трлн долл. доступных для инвестирования, и до 150 млрд долл. из них сосредоточены на Индии.

Об этом сообщает Bloomberg.

По ее словам, приток инвестиций на индийский рынок — это хороший признак того, что в Индию будет вложено еще больше денег.

Нью-йоркский банкир также указала на быстрый рост ВВП Индии среди атрибутов, делающих ее столь привлекательной.

«Трудно найти рынок, похожий на индийский, с такими характеристиками роста и стабильности, а также технологическими, медицинскими и инфраструктурными решениями, которые предоставляются множеством компаний», — добавила Айенгар.

За прошедший год в Индии было заключено соглашений по слиянию и поглощению на сумму 33 млрд долларов, что почти на 72% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Наряду с господствующими в мире инвестиционными темами — технологиями и здравоохранением — Айенгар назвала инфраструктуру и энергетический переход особо мощными двигателями индийских слияний и поглощений.

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Економічна Правда По материалам:

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