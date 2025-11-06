0 800 307 555
Инвестиционная ловушка: НКЦБФР предупредила о двух новых рисковых проектах
Инвестиции могут быть надежным способом защитить сбережения от обесценивания и получить дополнительную прибыль. Однако рынок часто соблазняет обещаниями «высоких доходов» и «быстрых результатов». Именно в такие моменты, когда инвестор увлекается перспективой легкого заработка, проще всего встретить сомнительные или откровенно мошеннические проекты — и в конце концов остаться без вложенных средств.
Чтобы не допустить таких ситуаций, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) продолжает системно отслеживать подозрительные финансовые проекты и предупреждает о новых рисках.
В настоящее время к перечню сомнительных инвестиционных проектов добавили:
Сейчас список содержит уже 454 проекта, в отношении которых существуют признаки мошенничества или нарушений законодательства. Их можно просмотреть на официальном сайте в разделе «Защита прав инвесторов».
Если вы встретили подозрительный инвестпроект или заподозрили мошеннические действия, сообщите об этом Комиссии по электронному адресу: info@nssmc.gov.ua.
Ранее мы сообщали, что финансовый эксперт дал советы, как диверсифицировать свои сбережения. По его словам, тем, кто находится в Украине, следует соблюдать такое соотношение в своем инвестиционном портфеле:
  • до 40−45% в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты, возможно, некоторые облигации известных эмитентов).
  • до 55−60% в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта).
  • Причем в долларе около 45% от суммы валютных сбережений, в евро — 45−50%, в швейцарских франках — до 10−15%, или в золоте.
Также по теме
