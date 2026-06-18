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Инвестиции в недвижимость Турции: что нужно знать иностранцам

Криминал
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Цены на недвижимость в Турции продолжают расти
Цены на недвижимость в Турции продолжают расти
Несмотря на глобальную экономическую нестабильность, инфляцию и колебания валютных курсов, Турция уже несколько лет остается одним из самых популярных направлений для инвестиций в недвижимость среди иностранцев.
Основным драйвером рынка является внутренний спрос, поддерживаемый значительной численностью населения и урбанизация. В то же время, страна продолжает активно привлекать иностранных покупателей. Среди украинских инвесторов популярным остается жилищный сегмент. Наибольший спрос наблюдается на квартиры в современных жилых комплексах с собственной инфраструктурой, в частности, бассейнами, фитнес-залами и охраной.

Новая налоговая инициатива

Дополнительный интерес инвесторов может вызвать новая налоговая инициатива. Турция рассматривает возможность 20-летнего освобождения от налогообложения иностранных доходов для налоговых резидентов.
Речь идет о доходах, полученных за пределами страны, включая дивиденды, прибыль от бизнеса, инвестиций и прирост капитала.
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По данным профильных источников, пакет уже был принят парламентом, но должен окончательно пройти формальное вступление в силу через подписание и публикацию в официальном вестнике.
Если эта норма заработает в финальном виде, Турция может стать для иностранных вкладчиков не только рынком недвижимости, но и более привлекательной финансовой базой для долгосрочного проживания и структурирования активов.

Условия покупки недвижимости для иностранцев

Турция — одна из наиболее открытых для иностранных покупателей стран, поэтому условия здесь максимально лояльные. Для приобретения недвижимости необходимо:
  • получить налоговый номер;
  • открыть счет в турецком банке;
  • оформить право собственности (TAPU);
  • провести официальную оценку объекта.
К сопутствующим расходам (кроме услуг переводчика. — Ред.) обычно включают еще налог на переоформление права собственности, предусмотренные государством сборы, страхование и юридическое сопровождение. Перечисленные расходы, в среднем, составляют около 5−8% от стоимости объекта.
Среди наиболее типичных ошибок иностранных покупателей — приобретение недвижимости без независимой юридической проверки, выбор района без учета требований о получении вида на жительство, завышенные ожидания от арендного дохода, недооценка дополнительных расходов и ориентация исключительно на рекламную презентацию проекта.
Подробнее о текущем состоянии рынка недвижимости Турции, о динамике цен, спросе со стороны иностранных инвесторов и влиянии экономических факторов — читайте в статье Finance.ua «Рынок недвижимости в Турции: стоит ли инвестировать» .
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По материалам:
Finance.ua
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