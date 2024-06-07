Инвестфонд планирует привлечь до 10 тыс. инвесторов для приватизации отеля «Украина» — Finance.ua

Инвестфонд планирует привлечь до 10 тыс. инвесторов для приватизации отеля «Украина» Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Инвестфонд планирует привлечь до 10 тыс. инвесторов для приватизации отеля «Украина»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о регистрации регламента паевого инвестиционного фонда «Инжур Отель Украина».

«Мы смотрим на интересные активы как на частном рынке, так и среди государственного или коммунального имущества. Мы хотим принять участие в приватизации гостиницы „Украина“ и с этой целью создаем фонд. Рассчитываем, что к нему присоединятся 5−10 тыс. человек», — сообщил основатель Inzhur Андрей Журжий агентству «Интерфакс-Украина».

Что касается планов по гостинице «Украина», то, по словам Журжия, в случае победы в аукционе, на первом этапе будут управленческие решения, но в будущем сооружение потребует реконцепции и реконструкции.

«Лучшим вариантом для отеля было бы включение его в международную сеть. Но это сложно делать во время полномасштабной войны. Это на перспективу. Сейчас он будет нуждаться в анализе, а потом уже дополнительных инвестициях», — сообщил Журжий.

Он добавил, что к паевому инвестиционному фонду Inzhur Ocean, который создан, чтобы выкупить госдолю в 66,65% Ocean Plaza (Киев), уже присоединилось около 3 тыс. человек.

Общее количество инвесторов в действующие проекты инвестфонда Inzhur в настоящее время составляет около 5 тыс., среди них около 25% имеют инвестиции в несколько проектов.

Справка Finance.ua:

Стартовую стоимость гостиницы «Украина» определила аукционная комиссия — 1 млрд 047 млн ​​637 тысяч 152 гривны. Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль.

Далее эту стартовую стоимость и условия аукциона утверждает Кабмин.

«Украина» — это 4-звездочный отель, расположенный в центре Киева — на Майдане Незалежности. Уникальное место, где пересекаются культурная и политическая жизнь столицы. Общая площадь здания — 22 481,5 м² и состоит из 14 этажей.

В отеле работает главный ресторан «Украина» общей площадью 451 м² на 250 человек и 4 банкетных зала. Бизнес-центр расположен на 1 этаже и имеет современное офисное оборудование. Также есть 6 конференц-залов и комнаты для переговоров. К услугам гостей отеля — салон красоты, сауна и массажный кабинет и парковка на 69 автомобилей. Есть возможность заказать услуги частной прачечной.

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