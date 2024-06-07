Инвестфонд планирует привлечь до 10 тыс. инвесторов для приватизации отеля «Украина» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инвестфонд планирует привлечь до 10 тыс. инвесторов для приватизации отеля «Украина»

Фондовый рынок
31
Инвестфонд планирует привлечь до 10 тыс. инвесторов для приватизации отеля «Украина»
Инвестфонд планирует привлечь до 10 тыс. инвесторов для приватизации отеля «Украина»
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла решение о регистрации регламента паевого инвестиционного фонда «Инжур Отель Украина».
Читайте также: Совместное инвестирование в недвижимость — опыт Inzhur
«Мы смотрим на интересные активы как на частном рынке, так и среди государственного или коммунального имущества. Мы хотим принять участие в приватизации гостиницы „Украина“ и с этой целью создаем фонд. Рассчитываем, что к нему присоединятся 5−10 тыс. человек», — сообщил основатель Inzhur Андрей Журжий агентству «Интерфакс-Украина».
Что касается планов по гостинице «Украина», то, по словам Журжия, в случае победы в аукционе, на первом этапе будут управленческие решения, но в будущем сооружение потребует реконцепции и реконструкции.
«Лучшим вариантом для отеля было бы включение его в международную сеть. Но это сложно делать во время полномасштабной войны. Это на перспективу. Сейчас он будет нуждаться в анализе, а потом уже дополнительных инвестициях», — сообщил Журжий.
Он добавил, что к паевому инвестиционному фонду Inzhur Ocean, который создан, чтобы выкупить госдолю в 66,65% Ocean Plaza (Киев), уже присоединилось около 3 тыс. человек.
Общее количество инвесторов в действующие проекты инвестфонда Inzhur в настоящее время составляет около 5 тыс., среди них около 25% имеют инвестиции в несколько проектов.

Справка Finance.ua:

  • Стартовую стоимость гостиницы «Украина» определила аукционная комиссия — 1 млрд 047 млн ​​637 тысяч 152 гривны. Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль.
  • Далее эту стартовую стоимость и условия аукциона утверждает Кабмин.
  • «Украина» — это 4-звездочный отель, расположенный в центре Киева — на Майдане Незалежности. Уникальное место, где пересекаются культурная и политическая жизнь столицы. Общая площадь здания — 22 481,5 м² и состоит из 14 этажей.
  • В отеле работает главный ресторан «Украина» общей площадью 451 м² на 250 человек и 4 банкетных зала. Бизнес-центр расположен на 1 этаже и имеет современное офисное оборудование. Также есть 6 конференц-залов и комнаты для переговоров. К услугам гостей отеля — салон красоты, сауна и массажный кабинет и парковка на 69 автомобилей. Есть возможность заказать услуги частной прачечной.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.