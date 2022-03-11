Интерпол отреагировал на призыв об исключении россии — Finance.ua

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Интерпол отреагировал на призыв об исключении россии

Сегодня 15:46Мир
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Интерпол отреагировал на призыв об исключении россииИнтерпол отреагировал на призыв об исключении россии
В Международной организации криминальной полиции Интерпол заявили, что продолжат сотрудничество с россией, но усилят порядок рассмотрения ее запросов.
Об этом сообщается на сайте Интерпола.
«Начиная с этого момента НЦБ (Национальное центральное бюро) москвы больше не может отправлять рассылки непосредственно в страны-члены. НЦБ москвы теперь должно направлять все рассылки в Генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола», — заявили в организации.
Отмечается, что только если запрос будет признан соответствующим, Интерпол распространит его среди других стран-членов. В Интерполе добавили, что генсек организации может в срочном порядке принять дополнительные меры, если возникнет такая необходимость.
В организации объяснили отказ об исключении россии тем, что придерживаются основополагающего принципа своей работы — нейтралитета, «даже когда страны-члены вовлечены в конфликт».
Статья 2 Устава Интерпола призывает организацию поддерживать сотрудничество полиции и обеспечивать, чтобы каналы связи оставались открытыми. Мандат Интерпола не включает введение санкций или принятие карательных мер, а в Конституции нет положений о приостановлении или исключении страны-члена. Организации строго запрещается какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера", — пояснили в организации.
По материалам: suspilne.media
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