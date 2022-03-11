Leroy Merlin продолжит работать в рф, готов к расширению поставок и ассортимента - сообщение росСМИ — Finance.ua
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Leroy Merlin продолжит работать в рф, готов к расширению поставок и ассортимента - сообщение росСМИ

Сегодня 12:25Фондовый рынок
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Как сообщают росСМИ, DIY-ритейлер Leroy Merlin, входящий во французскую группу Adeo, продолжит работать на российском рынке.
«Несмотря ни на какие слухи, мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании», — говорится в письме партнерам ритейлера, которое подписали заместитель гендиректора ООО «Леруа Мерлен Восток» (структура Leroy Merlin в РФ. — Ред.) Эрика Пуле и директор по взаимодействию с поставщиками Анна Гончарова.
В письме также отмечается, что компания подтверждает, что не будет штрафовать партнеров за недопоставки. «Однако мы ожидаем от вас партнерского подхода и выполнения уровня сервиса (...) Нам с вами крайне важно гарантировать наличие товаров для наших клиентов», — говорится в письме.
Как сообщают, ритейлер гарантировал рассмотрение запросов на изменение закупочных цен в сокращенные сроки (от трех до пяти дней), но предупредил, что не будет принимать необоснованное повышение.
Напомним, около 100 американских компаний-гигантов демонстрируют настоящее моральное лидерство.
Решения о полном прекращении дальнейших инвестиций, закрытии или выходе с российского рынка приняли такие гиганты как: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks и многие другие.
По материалам: Finance.UA
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