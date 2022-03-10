Xbox и Nintendo тоже покидают российский рынок — Finance.ua

Циничная война россии против Украины всколыхнула весь мир. Все больше компаний пересматривают свои отношения с российской федерацией.
В частности, японская многонациональная компания потребительской электроники и видеоигр Nintendo приостановила свои поставки в россию, таким образом присоединившись к сотням фирм, уже покинувших российский рынок. Главная причина — военное вторжение россии на территорию Украины.
Японская компания приостановила работу своего онлайн магазина и выпуск новой видеоигры в россии, сообщив о проблемах с логистикой и проработкой платежей. Соответствующее решение было принято в среду, 9 марта.