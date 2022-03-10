В россии составили перечень компаний, которые нужно национализировать — там McDonald's и Microsoft

Сегодня 10:48 — Фондовый рынок

В россии составили перечень компаний, которые нужно национализировать — там McDonald's и Microsoft

В россии составили перечень компаний, которые могут национализировать — в него попали Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald’s, Porsche, Toyota, H&M и т.д.

Об этом сообщает сайт « Известия ».

Сообщается, что в список вошли около 60 компаний, объявивших о прекращении работы в россии без предоставления гарантий потребителям. Этот список остается открытым.

Перечень составила организация «Общественная потребительская инициатива». Глава этой организации Олег Павлов сказал «Известиям», что "к работе над этим списком также будут подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роскомнадзор. Список направили в российское правительство и Генпрокуратуру.

По словам Павлова, «у власти уже сформировалась единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в россии».

«Безусловно, список открытый. Как только появляются компании, которые заявляют об увольнении без предоставления российским потребителям гарантий, они туда вносятся. Соответственно, в отношении них будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — заявил Павлов.

По его словам, попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за умышленное банкротство и мошенничество в особо крупном размере.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью