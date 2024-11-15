Интернет Starlink можно носить с собой: SpaceX создала рюкзак с антенной — Finance.ua
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Интернет Starlink можно носить с собой: SpaceX создала рюкзак с антенной

Технологии&Авто
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SpaceX теперь продает рюкзак за 199 долларов, чтобы помочь вам выполнить работу. Компания обновила магазин Starlink новым оборудованием, предназначенным для переноса антенны.
Об этом пишет PCMag.
В рюкзаке можно носить стандартную антенну Starlink V4, модель, которая начала внедряться около года назад.
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«Стандартный рюкзак разработан так, чтобы вместить все компоненты, необходимые для использования вашего стандартного комплекта Starlink в пути, включая маршрутизатор Gen 3, блок питания, предоставленный стандартным кабелем Starlink длиной 5 м и ноутбук с диагональю экрана до 16 дюймов», — пишет компания в описании продукта.
Рюкзак кажется довольно тонким и изящным, особенно по сравнению с первым официальным Starlink от SpaceX дорожным чемоданом, который был громоздким, но достаточно вместительным для антенны Starlink второго поколения.
Напротив, новый рюкзак выглядит довольно тонко и плоско, и в этом есть смысл, поскольку антенна V4 имеет толщину всего 1,5 дюйма и ее можно легко положить рядом с ноутбуком.
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SpaceX утверждает, что крепкая наружная оболочка рюкзака защитит ваше оборудование Starlink от непогоды. Ожидается, что поставки начнутся через две-три недели.
План роуминга, позволяющий использовать спутниковый интернет на ходу, а не по одному адресу проживания. Это идеальный вариант для тех, кто хочет использовать Starlink в пути или во время кемпинга.
Цена в $199 может отпугнуть, но рюкзак немного дешевле, чем дорожный кейс для старой антенны Starlink. Сначала он стоил $250, прежде чем SpaceX снизила цену до $175. Чтобы сделать Starlink еще более портативным, этим летом SpaceX тоже начала продавать мини-версию, которая по размеру примерно равна ноутбуку и может поместиться в любой обычный рюкзак.
По материалам:
Фокус
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