Интернет без света в течение 3 дней: украинские провайдеры переходят на новую технологию — Finance.ua

Интернет без света в течение 3 дней: украинские провайдеры переходят на новую технологию Сегодня 07:22 — Технологии&Авто

Интернет без света в течение 3 дней: украинские провайдеры переходят на новую технологию

Украинские интернет-провайдеры продолжают переходить на энергосберегающие сети и готовиться к возможным отключениям.

Об этом пишет министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

«К сети по технологии xPON, которая обеспечивает интернет без света до 72 часов, подключились 158 тысяч новых абонентов. Советую каждому украинцу уже сейчас позаботиться об энергоустойчивом интернете. Это основа вашей эффективности зимой», — говорится в сообщении.

Для этого нужно:

уточнить у своего провайдера, готов ли он обеспечить интернет без света и на сколько часов;

если ответ вас не устроит, найдите ближайшего и подайте заявку на подключение;

обеспечьте Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием.

Напомним, аналитики Picodi Украина проверили ценники 364 интернет-провайдеров в 85 странах мира и составили рейтинг стран с самым дешевым и самым дорогим доступом в интернет. Украина заняла второе место в рейтинге по дешевизне — за 100 Мбит/с мы платим около 223 ₴ в месяц. Среди украинских интернет-провайдеров эта скорость самая популярная, как и в среднем в мире.

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