Инспекторы ZUS в Польше получили больше полномочий: что изменилось — Finance.ua
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Инспекторы ZUS в Польше получили больше полномочий: что изменилось

Мир
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Инспекторы ZUS в Польше получили больше полномочий: что изменилось
Инспекторы ZUS в Польше получили больше полномочий: что изменилось
Инспекторы ZUS получили новые полномочия по контролю работников, которые находятся на больничных. Таким образом, ZUS получил новое оружие в борьбе с фиктивными больничными.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
С 1 января 2025 года изменилось положение по контролю работников, которые находятся на больничных. Такая необходимость возникла из-за того, что существенно возросло количество случаев, когда больничные используются не по назначению. Данные свидетельствуют, что почти 50% работников использовали не по назначению, например, уезжали на отдых, делали ремонт или выполняли другую работу, которая приносила прибыль.
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Согласно новым положениям, инспекторы будут иметь право:
  • входить, находиться и передвигаться в месте проведения проверки (в том числе по месту жительства проверяемого лица),
  • устанавливать личность тех людей (в том числе членов домохозяйства и любых других лиц, находящихся в доме, где производится проверка),
  • требовать и получать объяснения от проверяемого и других лиц, находящихся на месте осмотра (в том числе — от членов домохозяйства и посторонних лиц, находившихся в доме во время проверки).
При этом в Министерстве финансов полагают, что новые полномочия инспекторов ZUS заходят слишком далеко. Как объясняет замминистра финансов Юранд Дроп, таких полномочий нет даже у правоохранительных органов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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