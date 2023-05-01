Инсайдер раскрыл особенности AR-гарнитуры от Apple, которую покажут уже этим летом — Finance.ua

Инсайдер раскрыл особенности AR-гарнитуры от Apple, которую покажут уже этим летом Сегодня 02:12 — Технологии&Авто

Предполагается, что предварительный показ гарнитуры смешанной реальности Reality Pro AR/VR от Apple состоится 5 июня во время Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 2023. Хотя цена в 3000 долларов может отпугнуть многих потребителей, анонимный инсайдер, который смог протестировать устройство, был удивлен возможностями гаджета. Он также рассказал о некоторых приложениях и функциях, которыми будет обладать устройство, пишет PhoneArena

Согласно еженедельной рассылке Марка Гурмана Power On, Apple планирует включить в гарнитуру приложения из многих различных категорий, включая игры, использующие возможности устройства, фитнес-программы и программу, позволяющую пользователям читать книги в виртуальной реальности. Компания еще не нашла надежной утилиты, которая могла бы стимулировать продажи гарнитуры, поэтому планирует придерживаться той же стратегии, что и с Apple Watch, включая разнообразные приложения в надежде, что один из них выстрелит.

Важно отметить разницу между виртуальной реальностью (VR) и дополненной реальностью (AR). VR позволяет пользователям погрузиться в нереальную среду, например на арену в разгар спортивного состязания, в то время как AR накладывает слой компьютерных данных на реальную картинку.

Какие приложения будут на старте Reality Pro

Гарнитура смешанной реальности от Apple будет работать с большинством приложений для iPad, включая популярные приложения, такие как FaceTime и Карты, а также посторонние приложения для iPad с небольшими изменениями.

Ожидается, что устройство также будет иметь приложение Wellness, которое использует звуки и голоса для успокоения пользователей, а также позволит использовать гарнитуру в качестве внешнего дисплея для подключенного компьютера Mac.

Видеоконференции будут увлекательными, используя VR для создания виртуальных конференц-залов с реалистичными аватарами, которые будут представлять участников.

Программа Freeform позволит пользователям писать на виртуальной доске, которую будут видеть другие, а пользователи будут использовать VR для просмотра видео в полностью вымышленной среде.

Ожидается, что VR-версия Fitness+ будет доступна после выпуска гарнитуры.

Функции гарнитуры

Гарнитура будет иметь VR-портал для трансляции спортивных событий в прямом эфире, а также игры, созданные сторонними разработчиками, которые имели успех с играми, созданными для других устройств Apple.

Пользователи смогут управлять гарнитурой с помощью движений глаз и рук, разговаривая с Siri или через подключенную клавиатуру с другого устройства Apple.

Сообщается, что гарнитура будет поддерживать «воздушный» набор текста, хотя Гурман назвал его «прихотливым».

Инсайдер утверждает, что Reality Pro — сложнейшее устройство, когда-либо созданное Apple, и при цене в 3000 долларов он не будет доступен каждому. Однако, как сообщается, Apple работает над будущей версией гарнитуры под названием Reality One, которая будет более доступна, хотя некоторые возможности придется срезать.

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Таким образом, ожидается, что гарнитура смешанной реальности Reality Pro AR/VR от Apple будет включать в себя различные приложения и функции, в том числе игры, фитнес-программы и видеоконференции с эффектом присутствия. Хотя устройство может быть дорогостоящим, оно представляет собой значительное продвижение в развитии виртуальной и дополненной реальности. Кроме того, наконец-то мы получим совершенно новый продукт от Apple, которая уже очень давно не делала ничего действительно революционного.

Телеканал 24 По материалам:

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