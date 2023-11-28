Иностранный бизнес за год до вторжения в Украину уплатил почти $20 миллиардов в бюджет рф — Finance.ua

Иностранный бизнес за год до вторжения в Украину уплатил почти $20 миллиардов в бюджет рф Сегодня 10:18

Иностранный бизнес за год до вторжения в Украину уплатил почти $20 миллиардов в бюджет рф

В 2021 году иностранный бизнес в бюджет российской федерации уплатил почти 20 млрд долларов налогов, что составило треть военного бюджета рф.

Об этом во время презентации аналитического отчета «Влияние гражданского общества на поведение компаний в связи с началом полномасштабного вторжения россии в Украину» сообщила исследовательница, заведующая кафедрой, профессор Государственного Биотехнологического Университета Наталия Савицкая.

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«В начале войны присутствие иностранных компаний на рынке россии было существенным. В 2021 году иностранный бизнес в бюджет российской федерации уплатил почти 20 млрд долларов налогов, это составило треть военного бюджета рф», — сказала Савицкая.

Она отметила, что из 100 самых известных компаний, по версии Kantar входивших в 2021 году в ТОП-100 самых ценных брендов мира, 78 вели коммерческую деятельность в россии, имели физическое присутствие на российском рынке, производственные мощности, дилерскую сеть и т. д.

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К ним, в частности, относятся:

Apple (1 позиция рейтинга Kantar BrandZ),

Google (2 позиция),

McDonald’s (6 позиция),

PepsiCo (14 позиция),

Coca-Cola (17 позиция),

Samsung (44 позиция),

L’Oréal (50 позиция),

Toyota (66 позиция),

IKEA (91 позиция),

KFC (95 позиция),

Аirbnb (99 позиция).

Кроме того, по результатам исследования среди стран, компании которых осуществляли экономическую деятельность на российском рынке, лидируют США, Германия, Великобритания, Франция.

В отраслевой структуре иностранного капитала в экономике россии по величине оборота и прибыли до войны доминировали нефтегазовые, табачные компании, сектор FMCG28 (к нему относят производителей пищевых продуктов, бытовой химии, товаров личной гигиены и т. п. , а также сети ритейлеров смешанного ассортимента) и автомобильная промышленность.

Возвращение всемирно известных брендов в Украину, вспомните, как мы с вами ждали McDonald’s или H&M… Но многие все еще ждут Zara, IKEA и других. Кто еще должен вернуться в Украину и почему это важно для страны — рассказали в статье по ссылке ниже.

Укрінформ По материалам:

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