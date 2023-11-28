Иностранный бизнес за год до вторжения в Украину уплатил почти $20 миллиардов в бюджет рф — Finance.ua

Иностранный бизнес за год до вторжения в Украину уплатил почти $20 миллиардов в бюджет рф
В 2021 году иностранный бизнес в бюджет российской федерации уплатил почти 20 млрд долларов налогов, что составило треть военного бюджета рф.
Об этом во время презентации аналитического отчета «Влияние гражданского общества на поведение компаний в связи с началом полномасштабного вторжения россии в Украину» сообщила исследовательница, заведующая кафедрой, профессор Государственного Биотехнологического Университета Наталия Савицкая.
«В начале войны присутствие иностранных компаний на рынке россии было существенным. В 2021 году иностранный бизнес в бюджет российской федерации уплатил почти 20 млрд долларов налогов, это составило треть военного бюджета рф», — сказала Савицкая.
Она отметила, что из 100 самых известных компаний, по версии Kantar входивших в 2021 году в ТОП-100 самых ценных брендов мира, 78 вели коммерческую деятельность в россии, имели физическое присутствие на российском рынке, производственные мощности, дилерскую сеть
и т. д.
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К ним, в частности, относятся:
- Apple (1 позиция рейтинга Kantar BrandZ),
- Google (2 позиция),
- McDonald’s (6 позиция),
- PepsiCo (14 позиция),
- Coca-Cola (17 позиция),
- Samsung (44 позиция),
- L’Oréal (50 позиция),
- Toyota (66 позиция),
- IKEA (91 позиция),
- KFC (95 позиция),
- Аirbnb (99 позиция).
Кроме того, по результатам исследования среди стран, компании которых осуществляли экономическую деятельность на российском рынке, лидируют США, Германия, Великобритания, Франция.
В отраслевой структуре иностранного капитала в экономике россии по величине оборота и прибыли до войны доминировали нефтегазовые, табачные компании, сектор FMCG28 (к нему относят производителей пищевых продуктов, бытовой химии, товаров личной гигиены
и т. п., а также сети ритейлеров смешанного ассортимента) и автомобильная промышленность.
Возвращение всемирно известных брендов в Украину, вспомните, как мы с вами ждали McDonald’s или H&M… Но многие все еще ждут Zara, IKEA и других. Кто еще должен вернуться в Украину и почему это важно для страны — рассказали в статье по ссылке ниже.
McDonald’s, H&M, IKEA и Zara: какие бренды уже вернулись в Украину и кого еще ждать
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